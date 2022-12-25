الامارات | «دبي باركس™ آند ريزورتس».. الوجهة المثالية للعطلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، أكبر متنزه ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، باقات إقامة جديدة للضيوف الباحثين عن ملاذ مليء بالراحة والمتعة والتشويق خلال موسم العطلات، وبات بإمكان النزلاء الإقامة في قلب الحدث ووسط عالم من المرح والمغامرة والترفيه، والاستمتاع بالعروض الاحتفالية المميزة التي ستشهدها إحدى أكبر الوجهات الاحتفالية في دبي.

وللضيوف الراغبين في تناول عشاء ليلة «عيد الميلاد» اللذيذ بصحبة العائلة والأصدقاء، يمكنهم التوجه إلى «مطعم كالي» للاستمتاع ببوفيه متنوّع، ويستطيع الكبار والصغار ارتداء أطرف سترات «عيد الميلاد» الخاصة بهم، وهم يستمتعون ببوفيه شهي من الديك الرومي المشوي، والمحار الطازج، وخبز «عيد الميلاد»، وكعك البانيتون اللذيذ، وفطائر «عيد الميلاد». كذلك ستضفي جوقة فندق لابيتا الفنية أجواء مميزة على الاحتفالات من خلال تقديمها لأجمل أغاني «عيد الميلاد» على الهواء مباشرة، بينما سيستمتع الصغار بكثير من الأنشطة المخصصة لهم.