الامارات | ترفيه وأنشطة ممتعة في «سوق المرفأ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو سوق المرفأ، أكبر سوق على الواجهة البحرية في المدينة، السكان إلى استكشاف برنامج حافل بالترفيه، الفنون، المأكولات والمشروبات من 22 إلى 31 ديسمبر.

وتشمل الفعالية أكثر من 20 كشكاً للمأكولات التي تقدم أكثر الأطباق الآسيوية شعبية وأصالة، مع توابل قادمة مباشرة من شوارع آسيا. حيث جميع الذواقة ومحبّي الأكلات الشهية مدعوون إلى تجربة اختبار الطعم والنكهات والاستمتاع بها، في أشهى إبداعات مطابخ: اليابان، تايلاند، كوريا، إندونيسيا، الهند وباكستان في الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر من الساعة 4 مساءً إلى 12 منتصف الليل.

ويمكن للزوار أن يشاركوا في ورشة عمل لتصميم الزهور التي تجري لفترة محدودة فقط، من 22 إلى 31 ديسمبر من الساعة 8:30 مساءً إلى التاسعة مساءً في السوق التايلاندي، والحصول على نصائح وحِيل من بائعي الزهور المحترفين، إضافة إلى إتقان فن ابتكار ترتيبات شخصية وجميلة من الزهور.