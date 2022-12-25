الامارات | «أيوا» للنظارات تفتتح 50 متجراً في 20 مدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت «أيوا» المنصّة الأولى من نوعها وسلسلة المتاجر الرائدة في بيع النظارات والعدسات اللاصقة بالتجزئة، أخيراً، المتجر الـ50 في دول مجلس التعاون الخليجي، والـ10 في قلب دولة الإمارات في «مول الإمارات» بقلب مدينة دبي.

وتطورت «أيوا» من منصّة تقتصر على العمليات الإلكترونية فقط إلى سلسلة متاجر تشمل 50 منفذ بيع بالتجزئة في 20 مدينة بغضون عامين، لتصبح بذلك الشركة الأسرع نمواً في بيع النظارات والعدسات اللاصقة بالتجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى مستوى العالم.

وبعد دخول «أيوا» سوق البيع بالتجزئة الفعلي قبل أقل من عامين من افتتاح أول متاجرها في «مول الظهران» بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020، شرعت الشركة المحلية الناشئة في تنفيذ خطة توسعية فائقة السرعة، من خلال الانتشار السريع للمتاجر الفعلية في جميع أنحاء المنطقة.

و«أيوا» هي شركة رقمية بالأساس بدأت كمنصّة إلكترونية لتسوق النظارات والعدسات اللاصقة لتقديم تجارب التسوق التفاعلية بسهولة ويسر، عبر جميع نقاط الاتصال ملتزمة بمفهوم القنوات المتعددة. وتضع «أيوا» تلبية احتياجات العملاء في مقدمة الأولويات، لذا تهتم دائماً بأدق التفاصيل فضلاً عن الالتزام بأعلى معايير الجودة لتجربة تسوّق ممتعة مدعومة بأحدث التقنيات، إذ يبدأ العملاء رحلة التسوّق من خلال تطبيق «أيوا» أو وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتم إجراء فحص العين في المتجر مع إمكانية الشراء عبر الإنترنت أو من أي منفذ بيع. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى التوسع السريع لشبكة متاجر «أيوا»، وبالتالي الوصول إلى مزيد من العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

• فرعها الـ10 في دولة الإمارات في «مول الإمارات» بقلب مدينة دبي.