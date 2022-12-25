الامارات | الدببة الأكثر شهرة في العالم مُهدّدة بالجوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير حكومي - صدر الأسبوع الماضي - أن عدد الدببة القطبية في خليج هدسون الغربي في كندا انخفض بنسبة 27% في غضون خمس سنوات فقط، ما يشير إلى أن تغيّر المناخ يؤثر في الحيوانات.

وتعتمد الدببة القطبية على جليد البحر للصيد، من خلال رصد فتحات تنفس الفقمات. ولكن حرارة مياه القطب الشمالي ترتفع الآن بمعدل أسرع أربع مرات من بقية العالم. ويذوب الجليد البحري الموسمي حول خليج هدسون في وقت مبكر من الربيع، ويتشكل في وقت متأخر في الخريف، ما يجبر الدببة على البقاء لفترة أطول من دون طعام. وفي كل خريف، تعبر الدببة التي تعيش على طول الحافة الغربية للخليج مدينة تشرشل السياحية بإقليم مانيتوبا لدى عودتها إلى مياه البحر المتجمدة. وهو الأمر الذي جعل منها الدببة الأكثر شهرة في العالم، حيث تقدر قيمة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على مشاهدة تلك الدببة 7.2 ملايين دولار كندي (5.30 ملايين دولار) سنوياً. ولكن تقييماً لحكومة إقليم نونافوت وجد أن 618 دباً فقط بقيت في عام 2021 في انخفاض بنسبة 50% تقريباً عن الثمانينات. وقال كبير الباحثين في مؤسسة «بولار بيرز إنترناشيونال غير الربحية»، جون وايتمان: «الأمر المثير للقلق حقاً هو أن من المتوقع أن يؤدي مثل هذا النوع من التراجع في نهاية الأمر إلى الانقراض، ما لم يتم وقف فقدان الجليد البحري».