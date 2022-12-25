الامارات | ابنة بيليه تنشر صورة مع والدها: «ليلة أخرى معاً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، أمس، وهي تعانقه، مرفقة بعبارة «ليلة أخرى معاً».

وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو في الصورة وهي تعانق والدها، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يظهر في الصورة جانب واحد من وجهه.

ويعاني بيليه تفاقم مرض السرطان، إضافة إلى مشكلات في الكلى والقلب. وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على «إنستغرام»: «مازلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معاً».