الامارات | «أتليكسكو».. أقدم مهرجانات أميركا اللاتينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راقصون شعبيون يجوبون شوارع العاصمة المكسيكية، خلال افتتاح مهرجان أتليكسكو، ويعتبر هذا المهرجان واحداً من أقدم المهرجانات الشعبية في أميركا اللاتينية، وتشتهر المكسيك باحتضانها للعشرات من المهرجانات الشعبية التي تحظى باهتمام ومشاركة الناس، وتتمحور معظمها حول المواسم الزراعية والحصاد.