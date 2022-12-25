لايف ستايل

الامارات | الألمان يشعرون بالوحدة

0 نشر
بوخوم ■ ألمانيا - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الألمان يشعرون بالوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية أن نحو 25% من المكالمات التي تلقتها خطوط الرعاية النفسية في ألمانيا هذا العام تتعلق بموضوع الشعور بالوحدة.

وتعقيباً على الإحصائية، قال رئيس مجموعة عمل الرعاية النفسية الهاتفية على مستوى ألمانيا، لودجر شتورش: «منذ بداية جائحة ، كانت تُذكر هذه المشكلة مراراً، وتمس جميع الفئات العمرية.. يخبرنا العديد من المتصلين الآن أنهم يواجهون مشكلة في إعادة التواصل مع أشخاص آخرين»، وبحسب البيانات، انهارت العلاقات غير المتينة على مدار فترة «كورونا». واتصل نحو 1.2 مليون شخص بخدمة الاستشارات النفسية عبر الهاتف في عام 2022، كما أجاب نحو 7700 متطوع على نحو 43 ألف رسالة بريد إلكتروني و37 ألف محادثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا