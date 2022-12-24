تطورات الحالة الصحية للطفلة «زينب» بعد تدخل مجدي يعقوب لإنقاذها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أن خرجت من رحم والدتها لعالمنا، ظلت الطفلة زينب نبيل تعاني من عيب خلقي خطير في القلب هدد حياتها، وأوقف جميع خططتها، فلم تعد تُفكر في مستقبل أو دراسة ولا تطمح سوى للعلاج والشفاء من الأزمة التي تعاني منها، وهو عيب خلقي مركب، تحتاج على إثره لاستبدال صمامات وثقبين»، وعلى الرغم من تشخيص الحالة النادرة ظلت العقبة الوحيدة في تكلفة هذه العملية باهظة الثمن.

مجدي يعقوب يستجيب لدعوات المصريين

تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الطفلة زينب نبيل صاحبة الـ14 عاما، بعدما قررت والدتها الاستغاثة لعلاجها، إذ تحتاج عملية بتكلفة تتخطى المليون ونصف المليون جنيه، قبل أن يفاجئها الدكتور مجدي يعقوب، ويعلن إجراء العملية للطفلة البريئة بالمجان.

لم تغادر المستشفى حتى الآن

وكشفت السيدة «أم هاشم» عن تطورات الحالة الصحية، لابنتها «زينب» بعد أيام من إجراء العملية الجراحية النادرة، مؤكدة أنها لم تغادر المستشفى حتى الآن: «بنتي لسة في الرعاية، الحمد لله خرجت من العمليات والعناية، وعاليًا في غرفة الرعاية العادية».

وتابعت خلال حديثها لـ«هُن»: «كانت خايفة جدًا تفضل طول عمرها تعبانة لحد العملية، وحاليًا كل اللي شاغلها تخرج وترجع البيت من تاني».

وأوضحت الأم أن ابنتها التي تدرس بالشهادة الإعدادية ترغب في الخروج والعودة للدراسة، إلا أنها لم تتأكد من قدرتها على اللحاق بموعد الامتحانات.

معاناة الطفلة زينب من الطفولة

وكانت والدة الطفلة زينب نبيل، تحدثت من قبل عن معاناة طفلتها من الصغر بسبب المشكلة الصحية الخطيرة التي وُلدت بها: «بنتي من صغرها تعبانة، عملنا أشعة لقينا عندها عيب خلقي مركب، وتحتاج لاستبدال صمامات وثقبين، وكل فترة حالتها بتكون اسوأ، بقى صعب تشوف صحابها بسبب حالتها النفسية، وصعب تعمل أي مجهود وحتى إنها ترفع راسها من على السرير، وكل ده بسبب المشكلة اللي عندها».

«مكنتش بعرف أجري»

وتحدثت الطفلة «زينب» بحسرة على حالتها الصحية، قائلة: «مكنتش بعرف أجري ولا أعمل أي مجهود مش بقدر أقوم أبدًا، بسبب حاجتي لجراحة قلب مفتوح بهدف إصلاح القلب، وده نوع خطير من الجراحات، لكن أهلي هما اللي بيلفوا بيا وخايفين عليا، وعملوا كل اللي في إيدهم»