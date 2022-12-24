ابنة بيل جيتس توثق شهر الحمل الأخير من زوجها المصري (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت جنيفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس بحفل استقبال المولود، بعد زواجها من المصري نايل نصار منذ عامين، فهي الآن على وشك الإنجاب خلال الشهور الأولى لعام 2023.

حفل ابنة بيل جيتس لاستقبال الصغير

مجموعة من الصور أظهرت حفلًا خياليًا، بينها لقطات لابنة بيل جيتس ممسكة ببطنها في شهرها التاسع لتعلن استقبال مولدها في حفل الـ«بيبي شاور»، وسط مجموعة صغيرة من الأهل والأصدقاء.

شاركت الصور مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة:«لا تزال السحابة التاسعة على طفلتي في حفل الـ «بيبي شاور» شكرًا لكل من منحوني الحب، أنا وطفلتي سواء القريبين أو البعيدين» وشكرت والدتها ميلندا جيتس على تنظيمها للحفل قائلة:«شكرًا لتنظيمك الحدث تستمر موهبتك في إدهاشي» للظهور بحفل خيالي حاز على الآلاف من متابعيها.

زفاف ابنة بيل جيتس من نايل نصار

في الشهور الأخيرة من عام 2021 احتفلت جينيفر جيتس، 26عامًا من زوجها نايل نصار 31 عامًا في مزرعتهم في مقاطعة ويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بمدينة نيويورك، وفي العام الماضي، احتفلت «جنيفر» بعيد زواجها من خلال مشاركتها فيديو يعرض لقطات من حفل زفافها وعلقت عليه قائلة:«منذ 365 يومًا التزمنا به إلى الأبد، كان حفل زفافنا هو الاحتفال الأكثر سحرًا في العالم الآخر، لكن الزواج أفضل».