سر العثور على «لحمة وكبدة وبط» في مقبرة توت عنخ آمون.. خبيرة آثار توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور سنوات طويلة على اكتشاف مقبرة الملك المصري توت عنخ آمون، إلا أن كنوزها مازالت تبهر العالم بأجمعه، فمؤخرًا، كشفت سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن بعض الأسرار التي ارتبطت بالعادات الغذائية الخاصة بالملك الشاب وأبهرت العالم وقت العثور عليها.

أطعمة اعتاد توت عنخ آمون تناولها

إلى جانب الكنوز المكونة من الذهب والقطع الثمينة المختلفة، أوضحت أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «سي بي سي»، أنه عند اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون، تم التوصل إلى ما كان يأكله، وذلك بعد العثور على عدد من الأكلات وسط محتويات مقبرته.

وقالت «سليمة»: «عرفنا كان بياكل إيه نظرًا لوجود طعام وماذا يشرب وكذلك الحلويات»، إذ جرى اكتشاف قطع من اللحم المقدد وكذلك الشرائح، وكل من أصناف الكبدة، والبط، والأوز، إلى جانب ثمار البصل والثوم المحنطة: «كانت مطبوخة ومحنطة ومغلفة، ومجمعة في سلال تحت سريره».

ملابس توت عنخ آمون

وبجانب أطباق الأكل المختلفة، جرى العثور أيضًا على بعض قطع الملابس الخاصة بـ توت عنخ آمون، التي جاءت بمثابة مفاجأة مذهلة، إذ احتفظت بشكلها على الرغم من مرور أكثر من 3 آلاف عام على تصنيعها، بالإضافة إلى أحذية الملك الشاب في أثناء طفولته وقبل مماته، «عشان في صحراء والجو جاف فالأشياء كلها محفوظة بشكل جميل».