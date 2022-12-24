50 درجة تحت الصفر.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الطقس البارد تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة، التي جاءت مصحوبة بسقوط الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، إذ سرعان ما جاءت التساؤلات بشأن قدوم المرتفع الجوي السيبيري، ومدى تأثيره على درجات الحرارة وتأثر البلاد به.

حقيقة قدوم المرتفع السيبيري إلى مصر

وكشف الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، خلال تصريحاته لـ«هن»، أن المرتفع الجوي السيبيري لم يأت إلى مصر بعد حتى الساعة، وذلك لأن درجات الحرارة الحالية تعد أعلى من المعدل الطبيعي لهذا التوقيت من العام.

ولفت «سعودي» إلى أنه من المتوقع تعرض مصر لهذا المرتفع الجوي، وذلك لتعرضها له من قبل خلال فصل الشتاء في عدة سنوات ماضية، الذي يتميز بانخفاض درجات حرارته، وتصل إلى تحت الصفر في مناطق جبال البحر الأحمر وسانت كاترين.

معلومات عن المرتفع الجوي السيبيري

ووفق ما كشفت هيئة الأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تلك أبرز المعلومات عن المرتفع الجوي السيبيري.

1- هو ضيف من المتوقع قدومه خلال فصل الشتاء.

2- المرتفع السيبيري عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد، التي تتكون فوق منطقة سيبيريا بمنطقة شمال شرق أوراسيا، التي تصل درجات الحرارة بها إلى 50 تحت الصفر.

3- تتشكل تلك الكتلة من الهواء البارد، نتيجة شدة التبريد السطحي أعلى المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

4- يعد هذا المرتفع الجوي واحدًا من المرتفعات الجوية الباردة.

5- خلال المرتفع السيبيري يرتفع ضغط الهواء البارد، ويسود في المناطق التي يؤثر عليها، وذلك مع الانخفاض الشديد الملحوظ لدرجات الحرارة، ويتسم الطقس بشدة الجفاف والبرودة.

نصائح للحماية عند الخروج في أثناء المرتفع السيبيري

ولحماية الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة في توقيت قدوم المرتفع السيبيري للبلاد خلال الفترة المقبلة، قدَّم الدكتور محمد الكيلاني، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحاته لـ«هن»، بعض النصائح المهمة التي يجب على الأمهات اتباعها بشأن عناية صغارهن من الإصابة بنزلات البرد والأمراض المزمنة خاصة التنفسية خلال هذا التوقيت.

وجاءت هذه النصائح على النحو الآتي:

1- ضرورة ارتداء الطفل لملابس ثقيلة ومناسبة للطقس البارد.

2- عدم الخروج بالطفل من المنزل إلا للضرورة القصوى.

3- يجب أيضًا مد الطفل بالسوائل الدافئة على مدار اليوم.

4- تغطية وجه الطفل بغطاء خاص كالبطانية أو غيرها، إذا كان عمره أقل من 3 أعوام، ويمكنه ارتداء الكمامة على وجهه إذا تخطى عمره الثلاث أعوام.