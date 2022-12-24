طريقة تحضير بيتزا شجرة الكريسماس بالجبنة.. «سهلة وهتعجب أطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب أعياد الميلاد وحفلات رأس العام، يطلب الأطفال الأكلات المختلفة، وتعتبر البيتزا من أشهر الوجبات الإيطالية التي يعشقها الملايين حول العالم، كما تتعدد طرق تحضيرها منها الطريقة العادية التي اعتادها الجميع ومنها طريقة شجرة الميلاد للأطفال التي يتم تحضيرها في عدد من الدول الغربية، منها فرنسا، كما أنها من الطرق البسيطة التي يسهل عملها في المنزل لتوافر مكوناتها، وفقًا لمجلة «Elle» الفرنسية.

المكونات

455 جرام عجينة بيتزا مبردة أو اصنعيها في المنزل.

حبة بيض مخفوقة.

ملعقة كبيرة ماء.

7 أصابع موتزاريلا.

1/4 كوب زبدة مذابة.

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشور ناعم.

ملعقة كبيرة ريحان مفروم.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة كبيرة إكليل الجبل مفروم.

صلصة مارينارا ساخنة، او صلصة طماطم عادية.

طريقة التحضير

لعمل بيتزا شجرة الكريسماس بالجبنة، إذ لم تحصلِ على عجينة البيتزا قومي بتحضيرها بالخطوات التالية:

-اخلطي الدقيق، والسكر، الملح، والخميرة في وعاء كبير في منزلك بطريقة المضرب اليدوي.

-ثم أضيفي الزيت ثم الماء ثم الحليب، اخلطي عجينة البيتزا لمدة عشر دقائق.

-يمكنكِ ترك العجينة ساعتين ونصف في مكان دافئ إلى أن تهدأ وتصبح جاهزة.

-بعد تحضير عجينة البيتزا قومي بتقطيعها قطع صغيرة دائرية، ثم احشيها بقطع الجبنة الموتزريلا بأشكال دائرية حتى تنتهي من كل القطع.

-في الخطوة التالية قومي بتسخين الفرن، ثم القطع الدائرية من العجينة السابقة على شكل شجرة الكريسماس في طبق مدهون بالزيت، وتغطية العجينة بقطعة من النايلون ووضعها في مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها.

-ثم بعد ذلك قومي بدهنها بالبيض المخفوق، بعد ذلك ضعيها في الفرن درجة حرارة 450 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

-بعد إذابة الزبدة في إناء مناسب قومي بإضافة كلا منن الجبنة البارميزان المبشورة الناعمة، الوزماري، ريحان والبقدونس المفروم واخلطيها جيدًا ثم زيني وجه الشجرة بها، ثم قدميها لأطفالك ليلة رأس السنه مع الصلصة الموجودة لديك.