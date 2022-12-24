ما قصة الشيف أم وليد «الغامضة» في الجزائر؟.. تحقق ملايين المشاهدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عالم الطبخ عادة ما يجذب الملايين من عشاقه حول العالم وبصفة خاصة ربات البيوت، وذلك لحرصهن على تقديم أشهى الأطباق المتنوعة لأفراد أسرهن بطرق بسيطة غير مكلفة داخل المنزل، لذلك تتجه الأنظار نحو ما يقدمه الطهاة بمختلف الطرق، والتي اشتهرت بينهم مؤخرًا، شيف جزائرية تدعى أم وليد، والتي تمكنت من كسب شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مع انتشار التساؤلات نحو حقيقة شخصيتها وكذلك شكلها، وذلك بسبب ظهورها دون الكشف عن هويتها.

تفاصيل عن مطبخ أم وليد الجزائرية

وحسب ما نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن الشيف الجزائرية التي تدعى أم وليد، قد نالت شهرة واسعة مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق آلاف المشاهدات وذلك على الرغم من أنها تعد شخصية مجهولة، وذلك لظهورها خلال الفيديوهات بيديها فقط دون الكشف عن وجهها أو شخصيتها الحقيقية.

وتقدم الشيف الجزائرية أم وليد عشرات وصفات الطبخ ما بين أصناف الحلو و«الحادق»، لكن بإمكانات بسيطة «على قد الإيد» داخل المنزل، وهو ما ساهم في إقبال الآلاف على التفاعل مع ما تقدمه.

تساؤلات حول شخصية «أم وليد»

ومع التفاعل الكبير الذي تحققه فيديوهات الشيف الجزائرية، بات يهتم الآلاف من متابعيها بالسؤال عن حقيقة شخصيتها، وسبب عدم كشفها عنها، لكنها ما زالت تقدم وصفات تحقق نسبًا عالية من المشاهدات، والتي اقتربت إحداها من الوصول لمليون شخص.

ويشارك في القناة الرسمية للشيف الجزائرية أم وليد، نحو 11 ونصف مليون شخص، إذ أنها نجحت في العبور لقلوب الآلاف من ربات البيوت بمختلف أنحاء الوطن العربي بوصفاتها الشهية والبسيطة داخل المنزل.