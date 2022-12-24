حفيدة عبدالمنعم إبراهيم في ذكرى ميلاده: «لو كان شافني كان هيحبني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حينما نلمح طيفه على شاشة السينما والتلفزيون، الضحكة والبسمة ترتسم على الوجوه تلقائيًا، يغير الحالة المزاجية السيئة إلى حالة من الفرح غير المصطنعة، خاصة خلال الأعمال التي أبدع بها ولا نزال نتذكر إفيهاتها حتى تلك اللحظة، هو الفنان عبدالمنعم إبراهيم، الملقب بـ«شارلي شابلن العرب»، وفارس الكوميديا، الذي تألق في الجانب النسائي لعل أبرزها دور سيدة الأعمال «فتافيت السكر هانم»، في فيلم «سكر هانم».

ويتزامن اليوم 24 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، ويُقدم «هُن» حكايات على لسان ابنته وحفيدته خلال السطور التالية.

الحفيدة تتحدث عن الجد

«أروى» حفيدة ابنة الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «8 الصبح» عن كواليس تعلقها بجدها التي تعرفت عليه من خلال الأعمال السينمائية والمسرحية له، إذ قالت: «بلعب مع تيته بلاي ستيشن وعلمتها عليه، عندي 6 سنين، اتعلمت من نناه إني أساعد غيري، بتعلم من جدو الالتزام بنام بدري وبصحى بدري، ولما ببقى عايزة أذاكر حاجة بديها حقها، بحب الأرز والملوخية واللحمة من إيد تيته، وبحب الكيك بالشيكولاتة».

«أروى»: بحب ضحكة جدو وعايزة أكون ممثلة زيه

وعن حبها التلقائي لجدها الفنان عبدالمنعم إبراهيم، قالت الحفيدة أروى: «جدو لو كان شافني كان هيحبني أوي، ماما كانت شقية بتحب ضحكته وشقاوته، أنا بطلة في السباحة والكاراتية والتنس وبحب الغناء وبحب أقلد جدو في التمثيل والغناء، نفسي أكون ممثلة مع الفنان محمد صبحي بحب المسرحيات والأفلام بتاعته وشبه جدو في خفة دمه».

وتحدثت ابنة الفنان عبدالمنعم إبراهيم، عن حفيدتها، قائلة: «واخدة من بابا ضحكته وبتتفرج ومن هي صغيرة على أفلامه كلها، ولما كبرت بقت عارفة إن ده جدو بقت تحبه، وحافظة ليه فيلم سكر هانم، وطاقية الإخفاء، كنا مخبيينها طول الوقت ومبنحبش نظهرها للإعلام، بابا كل حاجة بتوحشني فيه عايشة في بيته ولما ببقى مضايقة كنت أروحله وأحضنه، كان نفسي يشوف أحفادي، والعرق يمد لسابع جد فعلًا وحاسة، إنهم حتة منه وشكله».