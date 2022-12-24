نصائح ذهبية لربة المنزل للتعامل مع غسالة الملابس.. «هتوفرلك في الفواتير»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات وربات المنازل عن طرق لترشيد الاستهلاك سواء في الكهرباء أو المياه حتى لا يدفعن فواتير كثيرة بمبالغ باهظة، وذلك من خلال التعامل الصحيح مع الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الغسالة سواء الأطباق أو الملابس، والبوتاجاز والسخان الكهربائي والثلاجة، حفاظًا على الصحة أيضا وعدم فساد تلك الأجهزة.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لربات المنازل والسيدات، في التعامل مع الأجهزة الكهربائية وطرق الحفاظ على الكهرباء وطرق الترشيد السليم.

كان من بين الإرشادات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لربات المنازل طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الملابس لتوفير الاستهلاك في المياه والكهرباء، تشغيل الغسالة بكامل حمولتها حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لأن هذا سيعمل على توفير في فواتير المياه والكهرباء، كما يمكن استخدام درجة حرارة مناسبة طبقا لدرجة اتساخ الملابس، لأنها تمتص الرطوبة وتعقم الملابس وتوفر في الاستهلاك.

طرق التعامل مع المجفف ونشر الغسيل الصحيحة

وفيما يخص التعامل مع المجفف، فقد نصحت الأمهات وربات المنازل: «يجب تجفيف الملابس بأشعة الشمس ولا يتم الاعتماد على المجفف الكهربائي، وعند شراء غسالة جديدة يجب مراعاة شراء التي تحتوي على طاقة كفاءة للطاقة، مع الحرص على مراعاة تنظيف مصفاة مياة التغذية والتصريف حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها».

نصائح قبل استخدام غسالة الأطباق

وعن كيفية ترشيد استهلاك غسالة الأطباق، فقد نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأنه لابد من اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون، كما يفضل غسل الصحون علي درجة حرارة 40 درجة مئوية، تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق.