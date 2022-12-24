3 مرطبات للشعر يمكنك صنعها في البيت.. تعالج الهيشان والشعر التالف

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الترطيب الشعر يجب ان يكون أساسيا في روتينك الأسبوعي، حيث أن ماسكات الترطيب تساعد على معالجة التشابك والهيشان وتقصيف الشعر، وذلك بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في الموضة والأزياء، كما أن البلسم يساعد في تجديد الشعر عن طريق إصلاح الشعر التالف أو الجاف أو المعالج كيميائياً.

ماسكات لترطيب الشعر

ماسك صودا الخبز:

تعد صودا الخبز مكونًا فعالًا لإزالة الأوساخ والتراكم من الشعر وفروة الرأس، لها خصائص مضادة للفطريات تحافظ على فروة رأسك نظيفة وتمنع التهابات فروة الرأس.

1/4 كوب صودا الخبز

1/2 كوب بلسم عادي

قبعة استحمام

منشفة ساخنة

في وعاء بلاستيكي، اخلطي صودا الخبز وبلسم الشعر حتى تمتزج جيدًا، ثم ضعيه على شعرك.

افرديها من الجذور إلى أطراف شعرك، ثم ضعي عليه القبعة ولفيه بالمنشفة الساخنة، واتركيه لمدة ساعة، مرة واحدة شهريا.

مرطب الشعر بالموز وزيت الزيتون:

الموز مصدر ممتاز للسيليكا، التي تساعد في تقليل تساقط الشعر وتجعله أكثر إشراقًا، كما أنه يساعد على ترطيب شعرك وتجديد نهايات الشعر التالف، ما يجعل خصلاتك ناعمة ويستخدم بشكل شائع مع زيت الزيتون كعلاج للشعر مكونا مزيجًا جيدًا من الترطيب.

موزة ناضجة

2 ملعقة طعام زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل

قبعة استحمام

اهرسي الموز حتى يصبح خاليًا تمامًا من الكتل، أضف إلى الموز المهروس زيت الزيتون والعسل، اخلط جيد وضعيه على شعرك حتى يتم تغطيته بالكامل، وغطي شعرك وانتظري لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريتات.

مرطب الشعر بخل التفاح:

خل التفاح يرطب شعرك ويجعله لامعًا ويسهل فك تشابكه، كما يطهر الشعر المجعد وويعمل كبلسم طبيعي.

2 ملاعق كبيرة خل التفاح

كوب ماء

خففي خل التفاح بكوب من الماء، اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم ثم اسكبي خل التفاح على شعرك المبلل ودلكيه في فروة رأسك وتأكدي من توزيعه بالتساوي في جميع أنحاء شعرك، ويُنصح بتركه على شعرك، وكرري العملية مرة كل أسبوعين.