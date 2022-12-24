طرق تدفئة الأطفال في الطقس البارد.. بينها مشروبات تعزز المناعة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تشهد مصر خلال الأيام القادمة 5 نوات تؤثر على معظم مناطق الجمهورية، لكنها ستكون عنيفة في عدد من المحافظات منها «مطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والعريش، ودمياط، وبورسعيد، والبحيرة»، لأنّها من المحافظات الساحلية، ومع بداية النوة في الـ 28 من ديسمبر من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل يؤثر على صغار السن يعرضهم للأمراض المختلفة بسبب نشاط الفيروسات وبعض الحالات التي تسببها برودة الجو منها «عضة البرد» التي يتأثر بها الصغار.

في التقرير التالي يقدم «هن» نصائح للأمهات للتعامل مع الطقس البارد من خلال التدفئة والحرص على منح الطفل المشروبات التي تعزز مناعته لمقاومة الفيروسات والأمراض

نصائح للأمهات للتعامل مع برودة الطقس

أكثر من يتأثر في الطقس البارد هم الصغار الذين تهاجمهم الفيروسات وتسبب لهم الأمراض المختلفة، لذلك يجب على الأمهات الحرص على تدفئة الأطفال وعدم خروجهم بدون المعاطف التي تغطي أصابع اليدين والحرص على تناول الأطعمة التي تعزز مناعتهم، في حوار سابق لـ «هن» قال الدكتور خليفة مختار اخصائي الكبد والجهاز الهضمي: «انخفاض او ارتفاع الحرارة بتسبب نشاط الفيروسات بشكل إيجابي، لازم في الفترة دي نأخذ بالنا من الاكلات اللي بتزود المناعة، منها السوائل والعسل الأبيض والليمون والفواكه».

اختيارات صحيحة للملابس

عند خروج الأطفال من المنزل يجب الحرص على ارتداء طبقة ثقيلة من الملابس تجنبا لتعرضهم للبرد، وبشرط أن تكون طاردة للمياه أو waterproof، حتى لا تمتص مياه الأمطار وتسبب لهم الإصابة بالبرد.

ويفضل ارتداء الأطفال طبقة قطنية وفوقها طبقة من الصوف، إذ يعتبر مادة عازلة تساعد على إبقاء البرودة بعيدا عن جسم الطفل، وفي التغيرات الجوية من الجو البارد إلى الحار يفضل بدلا من ارتداء طبقة الصوف أن يكون لدى الطفل «جاكت» يرتديه وقت البرودة والأمطار فقط، قال الدكتور أحمد طه أستاذ الأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، خلال أحد البرنامج:« نخلي بالنا من الأطفال لأنهم في الطقس البارد اكتر عرضة لعضة البرد بسبب ضيق شرايينهم، عشان كدا في الصبح بدري لو نازلين يلبسوا معطف أو جوانتي وشربات صوف ويغطوا الأذنين كمان»، وفقًا لموقع «medical news today».

مشروبات لتدفئة الأطفال

من المشروبات التي تساعد على التدفئة في الطقس البارد تناول مشروب الكاكاو، ذلك لأن يميل الأطفال والناس عموما إلى عدم تناول المياه، ما يجعله عرضة للجفاف وما يصحبه من أعراض مثل الإرهاق والتشوش، لذلك يعمل الكاكاو على تدفئته وتعويض الماء.

التفاح بالقرفة

يعتبر التفاح بالقرفة من المشروبات التي تعمل على تعزيز المناعة وتنقية الدم من السموم والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي والتهاب الحلق، كما تساعد على فقدان الوزن ومحاربة رائحة الفم الكريهة، بالنسبة للكبار وتخفض القرفة نسبة الكوليسترول في الدم، وتحافظ على صحة الشرايين، إلى جانب ضبط معدلات السكر في الدم ومحاربة السرطان، وبالنسبة للأطفال يمكن تناوله محلى بمعلقة عسل أبيض.

الشوربة

تعمل الشوربة الدافئة على ترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة ويمكن طهيها بأكثر من طريقة حتى يحبها الأطفال، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، مثل فيتامينA وفيتامين سي وفيتامين E والزنك.