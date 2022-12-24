أفضل 6 مشروبات تساعد في علاج التهاب الحلق.. «مسكن سحري داخل منزلك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر التهاب الحلق من الأمراض المصاحبة للشتاء وتزداد مع حالات الإصابة بالإنفلونزا، أو تكون مؤشرًا لها، لهذا يبحث الكثير من ربات البيوت عن المشروبات التي تساعد في علاج التهاب الحلق في المنزل إذا كان الأمر لا يحتاج إلى استشارة الطبيب، ولا يصاحبه اعراض مرضية أخرى.

في التقرير التالي يقدم «هن» أفضل 6 مشروبات تساعد على علاج التهاب الحلق، وتهدئ الألم كما أنها سهلة التحضير وموجودة في منزلك وفقا لموقع «mayoclinic» البريطاني.

مشروبات تساعد في علاج التهاب الحلق

أسهل المشروبات التي تخفف الم التهاب الحلق هو الماء الدافئ بالعسل، هومن العلاجات المنزلية الفعالة لاحتقان الحلق، إذ يحتوي العسل واحدة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تخفيف الالتهاب، وفقًا لتصريح سابق للدكتورة عاليا صلاح اخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن».

أما عن طريقة تحضيره، قومي بإضافة ملعقة كبيرة من عسل النحل إلى كوب من الماء الدافئ، وللحصول على أفضل نتائج، ينصح بتناوله من مرتين لثلاث مرات يوميًا.

2- شاي البابونج

يحتوي شاي البابونج على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا ما يجعله من المشروبات المفيدة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، بما في ذلك التهاب الحلق، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، لكن قبل تناول شاي البابونج، احرص على استنشاق البخار المتصاعد منه، لأنه يساعد على تقليل السعال وتحسين عملية التنفس.

3- النعناع

يعتبر النعناع من المشروبات المهمة التي تعمل على تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد، نظرًا لاحتوائه على مادة المنثول المهدئة للالتهاب الحلق والطاردة للبلغم والمقاومة للسعال، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.

4- شاي الزنجبيل

بالنسبة للشاي بالجنزبيل، وجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2013، أنه يوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، ويعتبر التهاب الحلق من أبرز أعراضه.

5- شاي الميرمية

يساعد شاي الميرمية على الشفاء من التهاب الحلق لأنه من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة والمكافحة للعدوى، وتناول منقوعها يخفف من احتقان الحلق، خاصةً إذا تم تحليته بعسل النحل وشربه دافئًا.

6- شاي القرفة

لا تقتصر فوائد القرفة على فقدان الوزن وضبط مستويات السكر في الدم، بل تساعد أيضًا على علاج احتقان الحلق وتخفيف الألم الناتج عنه، بشرط تحضير شاي القرفة بالزنجبيل وعسل النحل حتى تزداد فعاليته في تقوية الجهاز المناعي وتخفيف أعراض الإنفلونزا.