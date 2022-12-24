ملابس تساعد في علاج مشاكل الجلد.. «الراحة أسلوب حياة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في واحدة من المحاولات الأكثر استدامة للملابس بل والعيش بشكل صحي وأكثر راحة قامت إحدى دور الأزياء على ابتكار ملابس بخواص تكنولوجية تساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية ضد بعض الأنسجة، تقوم علامة «Comfiknit» في مدينة هونج كونج على تصنيع ملابس من الأنسجة الذكيّة التي تنظّم حرارة الجسم أو تقي من البكتيريا.

ملابس علامة «Comfiknit» الصينية

في العاصمة الصينية هونج كونج قرر مجموعة من المصممين تقديم حلولًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة ضد بعض الملابس من خلال تقديم قمصان مُصممة خصيصاً للأشخاص الذين يُعانون من مرض التهاب الجلد التحسسي الذي يرافقه احمرار وحكّة مزعجة، بسبب بعض الأنسجة وتقوم فكرة الأزياء التي تقدمها علامة «Comfiknit» على تصنيع ملابس من الأنسجة الذكيّة التي تنظّم حرارة الجسم وتقي من البكتريا، كما تحمي من الشمس، أو تسمح للجلد بأن يتنفّس بشكل أفضل، يعمل هذا النوع الجديد من الملابس على حماية الجلد من الأضرار والاعتداءات الخارجيّة التي يتعرّض لها، كما أنه يخفّف من أعراض.

ومعنى اسم العلامة هو الراحة لتكون جزء من حياة عملائهم وشعارهم هو: «لا يوجد شيء يعيقك عما أنت متحمس له، أقمشة الدار المصنوعة بتقنية TriKnit، تسخر أحدث العلوم وطاقة جسمك لتوفير التبريد والراحة المثالية، كما أن الأقمشة صممت بحيث تكون متناغمة مع جسمك»، وفقا للموقع الرسمي لعلامة «Comfiknit».

ملابس ذكية وعملية

لم تكن علامة «Comfiknit» هي الوحيدة التي تستعين بالأنسجة الذكية، فقد سبقتها في عام 2014 علامة «Pyratex» التي اهتمت بتطوير أنسجة طبيعيّة ذات خصائص متنوعة يتمّ صنعها خصيصاً لأشهر الماركات العالمية، إذ تقدم أزياء تحمي الجسم من الأشعة ما فوق البنفسجية الطبيعية كما تتمتع بخصائص مُضادة للأكسدة، مُضادة للبكتيريا، وتُساعد البشرة على التنفّس بشكل أفضل، كما تقدم أنسجة تتمتع بقابلية للجفاف بسرعة وأخرى مصنوعة من مواد طبيعية صديقة للبيئة مثل نبات القرّاص، الطحالب، أو حتى البقايا الغذائيّة.