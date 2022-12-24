3 أقنعة بمكونات من منزلك تعالج بثور الوجه.. اعرفي طريقة استعمالها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعاني البعض من ظهور حب الشباب والبثور، والتي تسبب احمرار الجلد والخراجات، إذا تركت دون علاج، وقد تترك ندبات دائمة، ولحسن الحظ، هناك مجموعة كبيرة من العلاجات المتاحة لعلاج البثور في المنزل، فعالة وبسيطة نسبيًا وتقتل البكتيريا دون التأثير على مناطق الوجه الأخرى.

5 مكونات من منزلك لعلاج البثور الموجودة بوجهك

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 5 مكونات من منزلك لعلاج البثور الموجودة بوجهك، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky»

1. قناع الصبار

يحتوي نبات الصبار على حمض الساليسيليك والكبريت الطبيعي، ما يجعله علاجًا مثاليًا لمكافحة حب الشباب، خاصةً للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، كما أنه يحتوي على تأثير مهدئ، والذي قد يكون مفيدًا إذا كان الوجه ملتهبًا بشدة، كما إن مسحوق الكركم أو الشاي الأخضر مفيد في هذا القناع ويقلل من إنتاج الزيت الذي يزيد من حساسية الجلد.

الخطوة 1:

اصنع مزيجًا من الصبار والكركم أو الشاي الأخضر

الخطوة 2:

بعد وضع القناع، اتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

الخطوة 3:

اغسليه بالماء الفاتر

2. قناع الكركم والعسل

يعمل هذا القناع كمضاد طبيعي للالتهابات، يمكن أن يقلل الكركم من التهاب الجلد، فيمكن دهن الكركم موضعيًا كمسحوق أو نبات، بالإضافة إلى كونه غنيًا بمضادات الأكسدة، فإن العسل مضاد للجراثيم ومضاد للميكروبات بشكل طبيعي، لذا فإن مزجه معًا قد يساعد في تهدئة الجلد الملتهب ويمنع ظهور البثور في المستقبل.

الخطوة 1:

امزج نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من العسل.

الخطوة 2:

بعد وضع القناع، اتركيه لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

الخطوة 3:

اغسليه بالماء الفاتر.

3. قناع طين شجرة الشاي

بصفته مضادًا للبكتيريا ومضادًا للالتهابات، تم اختبار زيت شجرة الشاي وإثبات فعاليته ضد حب الشباب، ومع ذلك، فهو فعال بشكل خاص عند استخدامه بجرعات كبيرة ومباشرة على الجلد.

الخطوة 1:

أضف قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى قناع الطين.

الخطوة 2:

يجب ارتداء القناع لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة، ولكن ليس لأكثر من 30 دقيقة.

الخطوة 3:

اغسليه بالماء البارد.