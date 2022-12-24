الامارات | «سكاي دايف دبي».. يحتضن أكثر مهرجانات القفز المظلي جرأةً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد «سكاي دايف دبي»، المطل على الواجهة البحرية «دبي هاربر»، لاستضافة مهرجان Swoop Festival في نسخته الأولى هذا الشهر، وهو الأول من نوعه في المنطقة. سيقام الحدث لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 28 و30 ديسمبر أمام نادي زيرو غرافيتي، حيث سيستمتع الهواة وعشاق الإثارة بنهاية أسبوع مليئة بالمشاهد التي تخطف الأنفاس.

تعتبر رياضة القفز بالمظلات من أكثر أنواع الرياضات المليئة بالجرأة والمتعة، وتعتمد على السرعة في المناورة، حيث ينزلق الطيارون المتمرسون والمدربون فوق جسم مائي أثناء أداء العديد من الحركات المثيرة، متحكمين خلالها ببراعة بمظلة صغيرة لكن قوية في الأداء.

سيجمع المهرجان عدداً من أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم لعرض مهاراتهم، وتتويج أفضلهم. حيث سيُطلب من المشاركين تخطي مجموعة من العوائق المائية، قبل محاولة الهبوط على إحدى الطوافات الثلاث. يعتبر سكاي دايف دبي الوجهة الأولى والمختارة لعشاق القفز بالمظلات لكل من السياح والمقيمين على مدى السنوات السابقة، حيث يقدم عدداً من التجارب المشوقة لجميع المستويات، وهو المكان المفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة القفز بالمظلات. يذكر أن الدخول إلى المهرجان مجاني، ويمكن الوصول إلى مكان الفعالية من خلال نادي زيرو غرافيتي، المجاور لدبي هاربر. وسيكون اليوم الأول من الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام يوماً تدريبياً يليه أيام التحكيم الرسمية في 29 و30 ديسمبر.