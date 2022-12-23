طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة في البيت.. السر في مكونين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس المقلية المقرمشة، لها تكات محددة لتكون مثل المطاعم تماما، والسر في مكونين فقط هما نشا الذرة، والخل، بإضافتهما تتحول البطاطس الطرية إلى مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم تماما، فيما يلي طريقة عمل البطاطس المقلية مثل الشيف هالة.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

3 ثمرات بطاطس مقشّرة ومقطعة إلى صوابع (أو كمية حسب الرغبة).

نصف كوب خلّ أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

زيت غزير للقلي.

طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

- في وعاء، ضعي شرائح البطاطس وأغمريها بالماء ثم ضيفي الخلّ الأبيض وحركي.

- اتركي الخليط جانباً لحوالى 30 دقيقة، ثم صفي البطاطس من الماء.

- ضعي البطاطس على قطعة قماش وجففيها جيداً من الماء بواسطة المناديل.

- في وعاء، ضعي البطاطس والنشا، وقلبي جيداً حى تتداخل المكونات.

- في قدر على نار متوسطة، حمي الزيت الغزير، واقلي فيه شرائح البطاطس حتى تنضج.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالخل

بطاطس.

زيت للقلي.

ملح حسب الرغبة.

كوب من الخل الطبيعي لكل كيلو من البطاطس.

طريقة التحضير

- تقشير البطاطس وتغسل جيداً بالماء، ثم تقطع البطاطس إلى أصابع متوسطة في الحجم.

- يوضع الخل مع الماء الدافئ في وعاء، ثم تغمر البطاطس في الوعاء، ويترك لمدة 20 دقيقة تقريباً.

- تصفية البطاطس من الماء، وتوضع في الزيت الساخن في مقلاة على النار، مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.

- توضع على المناديل الورقية للتخلص من الزيت الزائد، وتقدم وبالهناء والشفاء.