من هي فيكتوريا لاماس صديقة ليوناردو دي كابريو الجديدة؟.. تصغره بـ25 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحدثت صورة مسربة للفنان العالمي ليوناردو دي كابريو، مع الفنانة الشابة فيكتوريا لاماس، ابنة الممثل الشهير لورنزو لاماس، خلال تواجدهما في لوس أنجلوس ضجة واسعة مؤخرًا، إذ التقطت عدسات الكاميرا صورة لهما، أثناء خروجهما من مطعم سويا، في ويست هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيكتوريا لاماس مع ليوناردو دي كابريو

بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، شوهدت فيكتوريا لاماس، مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، بعد تناول العشاء سويًا، إلا إنه ظهر فيما بعد وهو يغادر المطعم في ويست هوليوود بمفرده، قبل أن يأخذ سيارته وتذهب إليه الفنانة الشابة، وتركب السيارة معه.

إطلالات فيكتوريا لاماس وليوناردو دي كابريو

ظهرت فيكتوريا لاماس، وهي ترتدي سترة جلدية سوداء فوق قميص كروب توب أسود وبنطلون أسود، بينما كان الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو يرتدي سترة سوداء، مع هودي أسود اللون وبنطلون جينز وقبعة بيسبول سوداء.

فيكتوريا لاماس تصغره بـ25 عاما

بحسب الصحيفة البريطانية، فإن الفنانة الشابة فيكتوريا لاماس تصغره بأكثر من 20 عاما، إذ يبلغ ليوناردو، 48 عامًا، بينما فيكتوريا لاماس، 23 عامًا، موضحة إن الثنائي لم يجلسا إلى جانب بعضهما البعض خلال تناول العشاء، بل وسط مجموعات، قبل أن تلحقه في الخارج.

من هي فيكتوريا لاماس؟

- ابنة الممثل الأمريكي لورينزو لاماس.

- تعمل في مجال التمثيل والموضة وعروض الأزياء.

- لديها ما يقرب من 25 ألف متابع عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

كان مصدر مقرب من جيجي حديد، قد كشف الفترات الماضية، لموقع «E! News» عن سعادتها لدخول ليوناردو دي كابريو حياتها، إذ بدأت تظهر علاقة الثنائي للإعلام، بعدما ظهورهما لأول مرة في كاسا سيبرياني في مدينة نيويورك، وأكدت مجلة «People» وجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي.