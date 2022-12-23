من هو خطيب سهر الصايغ؟.. زميل دراسة ومهنة واحدة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هو خطيب سهر الصايغ؟ سؤال انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول الرواد، الذين تداولوا صور خطبتهما، البحث عن هوية عريس الفنانة الشابة.

خطيب سهر الصايغ

أعلنت سهر الصايغ، خطبتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات «إنستجرام»، بعدما نشرت عدة صور من الخطبة، على صلاح العباسي، أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان، مدونة: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. ربنا يكملنا على خير».

إطلالة سهر الصايغ

تألقت سهر الصايغ، بفستان باللون الكُرال الهادئ، جاء طويل، بليسيه، مع أكمام وفتحة بسيطة من جهة الكتف الواحد، أبرز جمالها وأنوثتها.

واعتمدت على حذاء بكعب عالِ، باللون الفاتح، مع الشعر القصير المنسدل، الليس، فضلًا عن مكياج هادئ يتناسب مع إطلالتها، جاء ترابي بدرجات الروز الهادئ، مع العيون السموكي.

وظهر خطيب سهر الصايغ، ببدلة بسيطة فاتحة اللون، ابتعد فيها عن اللونين التقليديين الأبيض والأسود.

من هو خطيب سهر الصايغ؟

نستعرض أبرز المعلومات عن خطيب سهر الصايغ، وفقًا لحسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- اسمه صلاح عثمان العباسي.

- يعمل في طب الأسنان، المهنة الرئيسية للفنانة سهر الصايغ.

- درس جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة القاهرة.

- أستاذ جراحة الفم بمستشفى قصر العيني.

- والده الأستاذ الدكتور عثمان العباسي، الذي توفى عام 2011.

- ارتفع عدد متابعيه على «إنستجرام»، منذ إعلان الخطبة من 600 مابع، إلى أكثر من 4500 متابع.