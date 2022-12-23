لقطات رومانسية بين عصام الحضري وزوجته في عقد قران ابنتهما (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت المصورة نغم قدري، عبر صفحتها على «إنستجرام» مقطع فيديو لحارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق عصام الحضري، وزوجته صابرين رضا، على هامش احتفالهما، أمس، بعقد قران ابنتهما شاهندا.

وظهر عصام الحضري وزوجته في لقطات رومانسية بالمقطع المصور، وبدا الثنائي كأنهما عروسين، خلال احتفالهما بزواج ابنتهما، ليتفاعل مع الفيديو رواد السوشيال ميديا، متمنين لهما السعادة.

عقد قران ابنة عصام الحضري

احتفل عصام الحضري، مساء أمس، بعقد قران ابنته شاهندا، في المنزل وسط حضور الأهل والأصدقاء، وتألقت العروس، خلال الاحتفال بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت «جمبسوت» طويل بأكمام طويلة من اللون الأبيض، دون نقوشات أو تطريزات، من توقيع مصمم الأزياء الشهير سامو هجرس.

واعتمدت ابنة الحضري، على ارتداء حذاء أنيق بكعب عالٍ باللون الأبيض، مع الشعر البني الويفي المنسدل بخصلات من فاتحة اللون، لتبدو بإطلالة بسيطة غير متكلفة بالإكسسوار أو المجوهرات، مع المكياج الترابي المطفي الهادئ والبسيط.

عمرة عائلة الحضري

كان عصام الحضري، قد شارك متابعيه منذ أشهر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمجموعة صور تجمعه بعائلته، خلال استعداداتهم، لأداء مناسك العمرة.

وظهر الحضري، بملابس كاجوال بسيطة، بينما ظهرت زوجته وبناته بعباءات سمراء فضفاضة، مع الحجاب الأسود التقليدي.

وعلق حارس المنتخب الأسبق، على الصور: «متجهين إلى مكة لأداء مناسك العمرة إن شاء الله».