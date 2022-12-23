الامارات | «وجهات دبي»: هذه أفضل مناطق التنزّه والتخييم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدليل الإرشادي التفاعلي للموسم الشتوي لعام 2022 ضمن حملة «وجهات دبي» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، وذلك في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية الصادرة عن الحملة والهادفة إلى تقديم معلومات وافية حول أبرز وأهم الوجهات والمعالم في إمارة دبي، والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط سكان المدينة وزوارها من مختلف أنحاء العالم لرحلاتهم وأنشطتهم في دبي.

يبرز الدليل مجموعة من الوجهات الخارجية ومواقع التنزه والتخييم في دبي، كما يقدم نصائح حول الأماكن الملائمة للشواء والتخييم، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة والاستمتاع بالطقس الشتوي الذي يميز دبي خلال هذه الفترة من العام. كما يتضمن الدليل قائمة بالشركات المنضمة إلى مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي توفر المأكولات والمشروبات المناسبة لرحلات التخييم، إضافة إلى قائمة بالمعدات والوسائل الأساسية التي يحتاجها الأشخاص الراغبون في التخييم.

وجهات تخييم

يغطي الدليل أبرز وجهات التخييم في دبي، ومن أبرزها: منطقة حتا، ومحمية دبي الصحراوية، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية في ضواحي إمارة دبي، بما في ذلك مناطق القدرة والعوير والروية وغيرها من الأماكن الملائمة للتخييم.

ويوفر الدليل قائمة بأبرز أماكن التنزه التي تتمتع بها دبي، وتشمل مجموعة من الحدائق والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

وجهات شتوية مميّزة

وقالت تنفيذي المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، فاطمة الملا: «يتيح دليل النزهة والتخييم التفاعلي في دبي، الذي تم إصداره كجزء من حملة (وجهات دبي)، للمقيمين والزائرين استكشاف الوجهات الخارجية لإمارة دبي، بما في ذلك الحدائق والأماكن الطبيعية والبحيرات، والوجهات المطلة على الشاطئ بما تضمه من مرافق، وأماكن التخييم الجبلية والنزهة التي تناسب جميع الأعمار ومختلف الأذواق»

ويمكن الاطلاع على الدليل التفاعلي، المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال الرابط التالي: https://www.dubaidestinations.ae/guides/4/2.pdf.

• الإصدار الرقمي يشمل معلومات مفيدة حول ما تضمّه المنطقة من بحيرات وحدائق ومناطق جبلية رائعة ومواقع متميزة للتخييم.