طريقة عمل الكنافة بالقشطة.. مش هحتاجي تشتريها من المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث العديد من السيدات، عن طريقة عمل الكنافة بالقشطة، إذ تعد واحدة من الحلويات الشرقية الأصيلة، التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ووصفة مختلفة، ومع ارتفاع أسعارها في المحلات، تفضل العديد من السيدات، تحضيرها وتقديمها في المنزل.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

نستعرض طريقة عمل الكنافة بالقشطة، بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير الكنافة بالقشطة:

½ كيلو كنافة مفرزة.

كوب سمنة بلدي.

مقادير الكريمة:

½ كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

3 ملاعق كبيرة نشا.

½ لتر من الحليب.

مقادير الشربات:

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

عصير ½ ليمونة.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

- في البداية جهزي الشربات، من خلال وضع السكر والماء في إناء، وتقليبهما جيدًا على البارد، ثم ارفعيه على النار لمدة 10 دقائق.

- ضيفي الليمون والعسل للخليط، وقلبي حتى يغلي وارفعيه من على النار، واتركيه ليبرد.

- بعد تحضير الشربات، جهزي القشطة، ففي إناء ضعي كلًا من اللبن والنشا والقشطة وقلبيها على البارد، ثم ارفعي الخليط على النار مع التقليب المستمر، حتى يتكون قوام متماسك واتركيها لتهدأ قليلا.

- ابدئي بتجهيز الكنافة، وضعيها داخل طبق عميق وكسريها.

- ضيفي السمنة وقلبيها جيدا، ثم ضيفي السكر البودر وقلبيهما معها.

- احضري صينية مقاس 26، وادهنيها بالسمنة المذابة.

- ضعي نصف كمية الكنافة داخل الصينية، واضغطي عليها جيدا حتى تتماسك.

- ضيفي القشطة في المنتصف فقط، ومن ثم وزعي باقي الكنافة عليها، لتغطيتها بشكل كامل.

- ضيفي ملعقتين من السمنة على الوجه، ثم ضعيها في فرن ساخن جدا، على درجة حرارة 170، حتى تأخذ لون من الجوانب.

- ضيفي نصف كمية الشربات على الوجه، حتى تتشرب تماما، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى.