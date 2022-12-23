تحذير من «برودة الأطراف».. 4 أسباب لا تتعلق بالشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني العديد من الأشخاص من أزمة برودة الأطراف، خلال شهور الشتاء، إذ أنها من المشكلات الصحية الشائعة التي تسبب إزعاجًا كبيرا لدى الغالبية، خاصة إذا استمرت المشكلة، مع ارتداء القفازات والجوارب، وعلى الرغم من اعتقاد البعض بأن السبب يعود إلى انخفاض درجات الحرارة، إلا أن الوضع قد ينذر ببعض المخاطر الصحية.

تحذير من «برودة الأطراف» في الشتاء

حذر الدكتور حسام موافي، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، من مشكلة برودة الأطراف، مؤكدًا أن أسبابها لا تقتصر على أزمة الطقس والشتاء، موضحا أنها قد تكون إشارة لهبوط في الغدة الدرقية، وعدم إفراز الهرمون المسؤول عن الشعور بالدفء، خاصة إذا لازمه الشعور بالكسل في المهام كافة.

وتابع موافي: «في الحالة دي اللي بيحبوا الصيف بسبب البحث عن الدفء، عندهم هبوط في الغدة الدرقية، وكمية الدم اللي بتوصل قليلة، بسبب ضيق الشرايين، وهنا لازم الكشف، ومعرفة الأسباب والعلاج».

أسباب أخرى لبرودة الأطراف

أشار موقع «medicalnewstoday» الطبي، إلى أن هناك أسباب أخرى لبرودة الأطراف، منها:

التوتر والقلق:

قد يتسبب التوتر الزائد، في ضخ الأدرينالين في مجرى الدم، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في أطراف اليدين والقدمين، وقلة تدفق الدم إلى المناطق الخارجية من الجسم.

الأنيميا:

تسبب الأنيميا برودة في اليدين والقدمين.

الاضطرابات:

الاضطرابات العصبية تسبب برودة اليدين والقدمين.

قصور الغدة الدرقية:

خمول الغدة الدرقية، يؤدي إلى نقص إنتاج بعض الهرمونات، التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب برودة اليدين والقدمين.

وذكر الموقع، بعض العلاجات المنزلية السريعة، إذ نصح بارتداء الجوارب، بالإضافة إلى حمامات القدم الدافئة.