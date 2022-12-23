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تفاصيل حفل زفاف بطلة الكاراتيه والأولمبياد فريال أشرف.. ارتدت فستانين وحضر وزير الشباب والرياضة

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حفل زفاف فريال أشرف

احتفلت لاعبة منتخب الكاراتية وبطلة أولمبياد طوكيو، فريال أشرف، بزفافها أمس الخميس، وأقامت حفلا ضخما، بحضور عدد كبير من الأسرة والأصدقاء المقربين ومسؤولي وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، وأصبحت «فريال»، حديث الرواد خلال الساعات الماضية، حيث ظهرت بإطلالتين خطفت بهما الأنظار.

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تهنئة من الاتحاد المصري للكاراتيه

وكان الاتحاد المصري للكاراتيه، قد هنأ البطلة فريال أشرف، بمناسبة حفل زفافها عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال نشر صورة من الحفل، مرفقة بتعليق: «حفل زفاف البطلة الأولمبية فريال أشرف، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الدهراوى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي، أمين الزعبلاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، العميد حسام موسى، رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه، الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وكوادر الرياضة المصرية، مراسم حفل زفاف البطلة الأولمبية فريال أشرف، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير، أجمل التهاني القلبية من أسرة الكاراتيه المصري».

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وتألقت فريال أشرف، خلال الحفل بإطلالتين الأولى، ارتدت خلالها فستانا منفوشا لامعا مزودا بإكستينشن بطرحة زفاف طويلة، ووضعت مكياجا هادئا تناسب مع إطلالتها وظهرت خلاله في إطلالة تشبه الأميرات، حيث كان الفستان واسع من منطقة الوسط حتى الأسفل، والفستان الثاني سيمبل ضيق ذات أكمام، يختلف تماما عما ظهرت به في بداية الحفل.

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خطوبة فريال أشرف

وكانت أعلنت فريال أشرف، في بداية العام الجاري، خطبتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، واعتمدت أيضا على ارتداء فستانين في الخطبة الأول باللون الأبيض والثاني بفستان «بيبي بلو».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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