تحذير من «عضة البرد» خلال الطقس السيء.. تؤدي إلى موت الخلايا في دقائق

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية الشتاء رسميًا يشهد الكثير من البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بشكل كبير يتطلب الحذر، ففي مصر تشهد البلاد 5 نوات خلال شهر واحد تبدأ في 28 ديسمبر وتنتهي 28 يناير، وتتأثر بسببها 7 محافظات ساحلية، وبالتزامن معها تنخفض درجات الحرارة على الجمهورية كلها.

وفي الوقت نفسه، تشهد الولايات المتحدة عاصفة شتوية كبرى هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تجلب «أبرد عيد ميلاد» منذ 4 عقود في بعض الولايات، لذا فإنّ من المحتمل أن تزيد حالات «عضة البرد»، إذ تسجل درجات الحرارة -45 في بعض المناطق، وهي عبارة عن تجمد الجلد والأنسجة تحته بعد التعرض للبرودة الشديدة، ما يؤدي إلى موت الخلايا خلال دقائق، بحسب ما نشرته هيئة الأرصاد الأمريكية.

في التقرير التالي يقدم «هن» معلومات عن «عضة البرد»، وكيفية التعامل معها وإسعافها في حالات البرد الشديد.

الإصابة بـ «عضة البرد»

قال الدكتورأحمد طه أستاذ الأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، خلال أحد البرنامج: «الإصابة بعضة البرد تأتي بسبب التعرض للبرودة الشديدة اللي بتخلي طبقة العضلات الموجودة في جدار الشرايين بتاعتنا اللي دورها توصيل الدم للأطراف تتقلص تقلص شديد وبالتالي قطر الشرايين يصبح ضيقًا اكتر من اللازم، بيترتب عليه قلة تدفق الدم للأصابع بشكل ملحوظ نتيجة ده الأطراف بتسقع، ولونها بيتغير وممكن لو استمر التقلص لفترات طويلة يتغير لون الأصابع بين الأصفر الباهت والأزرق الغامق وهي علامات قصور شديد في شرايين الأطراف».

الأشخاص الأكثر تاثرًا بـ«عضة البرد»

مع التعرض للشمس أو تدفئة الأطراف يمكن علاج «عضة البرد»، لكن هناك بعض الحالات أكثر تأثرًا بها مثل الأشخاص الذين لديهم شرايين ضيقة في الأساس، منهم الأطفال الصغار فمن المهم تدفئتهم، أو كبار السن، وأكد الدكتور أحمد طه: «كبار السن من الفئات الأكثر تاثرًا بعضة البرد؛ لأن قطر الشريان وصل للقطر العادي لكنه بدأ يتأثر بترسبات كوليسترول، لما يتقلص الشريان مع البرد يبتدي يظهر اعرض قصور الدورة الدموية».

وعن علاج «عضة البرد» بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يعانون من مشكلات في الشرايين، قال إنّ التدفئة تعمل على مرور هذه الحالة بسلام، متابعًا: «نصيحة للجميع سواء بيعانوا من مشاكل في الشرايين أو لاء في درجات البرودة الشديدة لازم تتعود على إنك متنزلش إلا وأنت لابس جوانتي في إيديك أو لابس شراب قطن أو صوف، وتغطي الأذنين لأنهم أكثر عرضة لعضة البرد، وبالتالي تقلص الشرايين».

واختتم حديثه قائلا: «بالنسبة لزيارة الطبيب ليس لها علاقة بالمدة، ولكن لها علاقة بالأعراض منها فقدان عضلات الشرايين للسيطرة، ويتحول اللون الأزرق للون الأحمر، ويزيد تدفق الدم في الحالة دي لازم يزور الطبيب عشان يديه موسع شرايين أو أدوية تقلص الشرايين».