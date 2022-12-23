تحذيرات للأطفال وكبار السن من الخروج في هذه الأوقات.. «5 نوات» تضرب مصر خلال شهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدأ فصل الشتاء وتنخفض درجات الحرارة، ويضرب المدن الساحلية «نوات الشتاء»، التي تبدأ من نوة الفيضة الصغرى، من 19 ديسمبر وتستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، وتتوالى بعدها النوّات، وخلال تلك الفترة يجب على ربة الأسرة توخي الحذر، إذ إنّ هناك فئات يحذر خروجها من البيت في تلك التوقيتات بحسب نصائح هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلي نصائح للأسرة خلال تلك الفترة، نقلا عن وزارة الصحة المصرية، ومواعيد النوات بحسب الهية العامة للأرصاد الجوية.

مواعيد النوات المقبلة

تؤثر تلك النوّات تؤثر، على معظم مناطق الجمهورية، إلا أنّها تكون عنيفة للغاية في محافظات «مطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والعريش، ودمياط، وبورسعيد، والبحيرة»، لأنّها من المحافظات الساحلية، وتبدأ النوة الثانية في فصل الشتاء في الـ28 من ديسمبر، وهي نوة عيد الميلاد، ثم نوة رأس السنة وتهب يوم 2 يناير وتستمر 6 أيام، تعقبها نوة الفيضة الكبرى، تهب يوم 12 يناير وتستمر 6 أيام، ثم نوة الغطاس تهب يوم 19 يناير وتستمر 3 أيام، وبعد ذلك نوة الكرم وتهب يوم 28 يناير وتستمر 6 أيام.

تحذيرات من الصحة والأرصاد خلال النوات المقبلة

حذّرت وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد كبار السن والأطفال من الخروج في الصباح الباكر، وفي الليل خلال الانخفاض الشديد في درجات الحرارة؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد، فضلًا عن ضرورة ارتداء ملابس شتوية صوف ثقيلة؛ للوقاية من البرد في النهار خاصة في المحافظات التي تعاني من النوات المقبلة، إذ تشهد هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

ونشرت وزارة الصحة المصرية عددًا من الأطعة التي يُفضّل تناولها خلال الشتاء؛ لتشعرنا بالدفء:

- أطعمة الوقاية:

تحمي من أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الشتاء.

- فيتامين أ:

الجزر، القرع، الخضروات الورقية.

- فيتامين سي:

البرتقال، الجوافة، اليوسفي، الليمون، الطماطم، الفلفل الملون، الفلفل الأخضر.

- الزنك:

البقوليات، المكسرات، الخضروات الورقية الملونة.

- فيتامين د:

منتجات الألبان، الأسماك.