«الصحة» تنصح المواطنين بأطعمة تشعر بالدفء وتعزز المناعة.. بينها الأسماك والمكسرات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات وربات المنازل، طوال الوقت على راحة أسرتها والحفاظ على صحتهم وعلى نظامهم الغذائي الصحي للوقاية من الأمراض، التي تصيب البعض وتتسبب في مشاكل كبير تدمر الصحة، خاصة في فصل الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الفيروسات والأوبئة، التي تسيطر على الأطفال وكبار السن بشكل خاص لقلة المناعة لديهم واحتمالية إصابتهم بالأمراض سواء نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض الصدرية والتنفسية.

وتحاول الأمهات، البحث عن أطعمة ومشروبات طبيعية وصحية تساعد على تعزيز المناعة وتقوية الجسم وحمايته من الأمراض، خلال فصل الشتاء والأيام الباردة والطقس السيء وموجة المطر الشديدة خاصة خلال فترة الامتحانات التي يضطر فيها الأطفال للخروج الطارئ من المنزل.

أطعمة تشعر بالدفء وتزيد المناعة

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أطعمة تشعر بالدفء وتزيد من المناعة خلال فصل الشتاء، في أيام الطقس البارد.

وكان من بين الأطعمة التي حددتها وزارة الصحة والسكان، للمواطنين في فصل الشتاء هي تناول أطعمة الوقاية المتمثلة في الخضار والفاكهة والتي تحمي من أمراض الجهاز التنفسي وباقي أمراض فصل الشتاء خاصة نزلات البرد.

أطعمة يوجد بها فيتامين سي

كما نوهت الصحة، إلى ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ والتي توجد داخل القرع والجزر والخضراوات الورقية، وأشارت إلى ضرورة تناول فيتامين سي الموجود في الجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون والطماطم والفلفل الملون والفلفل الأخضر.

أسماك ومكسرات وبقوليات

يحتاج الجسم للعديد من العناصر والمعادن الغذائية التي تساعد على تقويته وبناء العضلات، ونصحت «الصحة»، بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك والتي توجد في البقوليات والمكسرات والخضراوات الورقية الداكنة، مع ضرورة تناول فيتامين د والتي يوجد في منتجات الألبان والأسماك المختلفة مثل التونة والسلمون.