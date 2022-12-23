أسباب حساسية الأطفال المزمنة طوال الشتاء وطريقة فعالة للعلاج.. ابحثي عن القطط

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني العديد من الأمهات، خلال فصل الشتاء مع أزمة الحساسية المزمنة لأطفالهن طوال الفصل، إذ يظل العديد من الأطفال ملازمين للفراش بسبب الحساسية المستمرة، والأمراض التنفسية والصدرية، فضلت عن السعال الشديد، مع فشل الأدوية المعتادة.

ابحثي عن البيئة من حوله

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ «هن»، أبرز أسباب الإصابة بالحساسية المستمرة للأطفال، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالبيئة التي حوله في أغلب الأحيان: «لو البيت فيه قطة أو زرع أو عصافير وتكييفات، لازم نعمل احتبارات الحساسية، ونبدأ العلاج المناعي بالأمصال».

سبب السعال المستمر

وحول سبب السعال الجاف المستمر، أكد الطبيب، أن السبب سيولة إفرازات الأنف التي تؤثر على الصدر، وتسد الأنف.

علاج الحساسية المزمنة

وعن طرق العلاج، أشار طبيب الحساسية أنها تتمثل في الآتي:

استخدام محلول الملح والشفاط أو بخاخات محلول الملح لتنظيف الأنف.

استخدام ‏بخاخات الأنف المضادة للحساسية.

الابتعاد عن مسببات الحساسية مثل الجو الرطب و العطور، أو الحيوانات والأتربة.

تناول تطعيم الإنفلونزا الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية.

عمل اختبار حساسية لمعرفة سبب الحساسية وعلاجها بأمصال الحساسية القياسية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وعن تدهورات الحالة الصحية وتحول لون جسم الطفل للون الأزرق أو الاصفر، نصح الطبيب بضرورة جلسات النيبيولايزر الموسعة للشعب أو البخاخات، أو الجلسات المزودة بمحلول نقط مضادة للحساسية.