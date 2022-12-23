من غير صالون عناية.. أفضل طريقة لإزالة أظافر الأكريليك دون إتلافها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تركيب الأظافر الأكريليك من الأمور التجميلية التي تلجأ لها العديد من الفتيات، إذ يفشلن في تطويل أظافرهن بشكل طبيعي ما يدفعهن لتركيبه بدلا من الطبيعية، إلا أن الأمر يشكل خطورة وصعوبة عند إزالتها تصل لتلف الاظافر الطببعية، لذا اليكِ عدة نصائح لإزالتها دون إتلافها

أفضل طريقة لإزالة أظافر الأكريليك دون إتلافها

وفقا لما ذكره موقع boldsky الهندي، فعند إزالة أظافر الأكريليك ، ستحتاجين إلى الأدوات التالية:

‏مقص أظافر

‏أدوات قص الزوائد الجلدية والأظافر

‏كرات قطنية

‏رقائق معدنية أو مشابك

‏ مزيل طلاء الأظافر

‏ وعاء صغير

‏الآن دعنا ننتقل إلى الطريقة خطوة بخطوة حول كيفية إزالة أظافر الأكريليك بعناية ، دون إتلاف الأكريليك وأيضًا أظافرك:

الخطوة 1:

قصي إلى طول أظافرك الطبيعي باستخدام قصافة أظافر حادة ، مع ترك حوالي 2 سم فوق الظفر للسلامة.

الخطوة 2:

إذا كان لديك طلاء عادي على أكريليك ، يمكنك إزالته بالأسيتون أو مزيل طلاء أظافر عادي.

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الخطوة 3:

إذا كان لديك طلاء جل ، فاستخدم مبرد 100 لإزالة الجل الخفيف اللامع والوصول إلى الجزء الأكبر من الأكريليك، إنه مثالي لاستخدام الأسيتون.

‏الخطوة 4:

‏اغمس أصابعك في الأسيتون وانقعها لمدة من 20 إلى 30 دقيقة تقريبًا حتى يتكسر الأكريليك.

أثناء غمر أصابعك، افرك الأصابع الأربعة الأخرى بإبهامك ، مما يسرع العملية.

الخطوة 5:

بمجرد أن يصبح الأكريليك طريًا ولزجًا ، خذي أداة دفع الجلد وقم بإزالة الأكريليك بحرص من ظفرك ، بدءًا من الجلد وانتهاءً بالحافة.

‏الخطوة 6:

‏باستخدام محلول عازل، قم بتلميع قمم الأظافر برفق ، وإزالة أي بقايا وتنعيمها.

‏الخطوة 7:

‏بعد ذلك، من الضروري أن تغسل يديك جيدًا.

‏الخطوة 8:

‏يجب عليك تطبيق زيت بشرة على بشرتك وكذلك حول حافة إصبعك باتجاه الحافة الخالية من فراش الظفر لترطيبه، ولمنح أظافرك وقتًا للتنفس ، خذ قسطًا من الراحة من الأكريليك ووصلات الجل والضغط وطلاء الأظافر العادي.