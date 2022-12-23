استشاري تخاطب توضح علاج عسر القراءة عند الأطفال.. بينها تغيير ألوان الكتب

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، عن مشاكل عسر القراءة عند الأطفال، قائلةً: «لابد من وجود دكتور يعطي تعليمات لتطبيقها داخل المنزل، مع متابعة الفيديوهات التعليمية عبر موقع يوتيوب، ومعرفة أسباب مشاكل عسر القراءة عند الأطفال، بخلاف تحديد الطريقة المثالية للتعامل مع الطفل، وقدرته الاستيعابية على القراءة».

مشاكل في القراءة والكتابة

«تعلم القراءة يبدأ من حفظ شكل الكلمة»، عبارة واصلت من خلالها الدكتورة رشا سامي، الحديث عن مشاكل عسر القراءة عند الأطفال، مضيفة: «لابد من حفظ الحروف ومعرفة شكلها وصوتها وطريقة القراءة والكتابة، كما أن من الوارد والطبيعي أن يقوم الطفل بقلب شكل الحروف القريبة من بعضها البعض في القراءة والكتابة، وأحيانا يغفلون عن كتابة النقط على الحروف الأبجدية».

صعوبات التعلم عند الأطفال

ووضحت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، بعض الأمور عن صعوبات تعلم اللغة عند الأطفال، مشيرة: «اللغة الإنجليزية أسهل من العربية لكن ليس شرط أن يستطع الطفل التعامل باللغة المحببة له، وفي حالة صعوبة لغة ما يجب تحديد طريقة التعلم والدراسة والمناهج الجديدة، ويتم اللجوء الى تلك الحالة حسب طبيعة المدرسة التي يدرس بها الطالب وطبيعة الدراسة بالعربي أم بالإنجليزي».

ووجهت استشاري أمراض التخاطب، نصائح للأمهات لكيفية التعامل مع عسر القراءة عند الأطفال: «يمكن الكتابة للطفل في البداية لمحاولته تقليد طرق الكتابة مع قراءة السؤال وإعادة قراءته بعدها».

تقبل قدرات الطفل

كما اشارت خلال الحديث: «لابد من تقبل الأهل قدرات الطفل وكما يمكن تغيير ألوان الكتب والكشاكيل لهم حتى تكون مريحة للعين، مع عمل اختبارات للنظر والقدرة الاستيعابية، مع تقبل ومعرفة شكل الخط سواء كبير أو صغير، والاهتمام بمقاس الخط وطريقة الكتابة، وهناك أطفال تحتاج لتخبئه الكلام حتى لا يحدث تشتت أثناء القراءة، وكله يعتمد على الاختبارات التي تحدد المشاكل عند الطفل والتي يجب علاجتها، فهناك أطفال لديهم مشكلة في الذاكرة، كما أن طريقة المذاكرة وعدد ساعاتها تؤثر على استيعاب الطفل وتحصيله».