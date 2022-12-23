أسباب شعورك بالبرد فور الاستيقاظ من النوم في فصل الشتاء.. مؤشر لهذه الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

كثيرًا ما تشعر بالبرد الشديد في الليل، أو بمجرد دخولك غرفة النوم خلال فصل الشتاء، ويتلاشى الإحساس تدريجيًا مع الدخول في النوم العميق، وكذلك تشعر بالبرد الشديد فور الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء، وهذا يرجع لأسباب داخلية فيك وليست خارجية، إذ أنه مع تلاشي ضوء النهار تماما تبدأ حرارة الجسم في الانخفاض درجتين، بعد أن كانت في الطبيعي بين 36 و39 درجة، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة ويشرحها التقرير التالي تفصيلا بحسب ما نشر موقع «ويب مد» المتخصص في نشر الموضوعات المتعلقة بالصحة والحياة الجيدة.

سبب الشعور بالبرودة الشديدة

تنفخض درجة حرارة الجسم لتهيئته إلى أن ساعات الاستيقاظ في النهار قد انتهت، وحان وقت الاسترخاء والنوم، وعلى الرغم من تلك تعتبر فعالة في الشعور بضرورة الذهاب للنوم، كما أنها تمنحك نوم عميق وجيد، إلا أنها تشعرك أحيانا ببرودة شديدة طوال فترة النوم، وحتى تستيقظ صباحا، فتكون درجة حرارة الجسم منخفضة وباردة، لا داعي للشعور بالقلق حيال هذا الامر، فهو طبيعي لدى المعظم.

وخلال النهار أوعند التعرض للضوء الطبيعي أو الصناعي يرسل الضوء إشارات إلى منطقة ما تحت المهاد في الدماغ والتي تنبه بدورها الجسم بضرورة الاستيقاظ.

أسباب طبية أخرى للشعور بالبرودة

الشعور بالبرودة ليلا مفيد للغاية للنوم، ولكن هناك أسبابا أخرى ترجع لمشكلات طبية، وهي بحسب ويب مد ودكتور حسام موافي، والذي قال إن برودة الاطراف والبرودة قد تكون لها أسبابا طبيعية وأخرى غير طبيعية، ولكن يجب مراجعة الطبيب في البداية، لمعرفة مدى جودة تدفق الدم، وغيرها من الأسباب الأخرى كالتالي:

فقر الدم: وتحدث عندما يكافح جسمك لتكوين خلايا دم حمراء كافية لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

قصور الغدة الدرقية: وذلك عندما تحاول الغدة الدرقية توليد أو معالجة هرمون الغدة الدرقية، والشعور بالبرد هو عرض منتظم لقصور الغدة الدرقية.

اضطراب الأوعية الدموية: يرجع سبب برودة القدمين في الليل أحيانًا إلى اضطرابات التخثر أو ضيق الأوعية الدموية أو تقلصات الشرايين.

مرض السكري: هناك سبب محتمل آخر للشعور بالبرودة ليلًا وهو مرض السكري.

نقص الفيتامينات: قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 أو الحديد إلى الشعور بالبرد. يمكن العثور على فيتامين ب 12 في الدجاج والبيض والأسماك.