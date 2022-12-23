3 فوائد مدهشة لحبة البركة لمرضى السكرى..«بتقلل الكوليسترول»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة والشائعة يكون فيها الجسم غير قادر على معالجة وتكسير سكر الجلوكوز في الدم وتحويله إلى طاقة، على الرغم من الأبحاث المستمرة للتوصل إلى علاج فعال لمرض السكري، إلا انها لم تتوصل إلى علاج معتمد حتى الآن، لكن الدرسات توصلت إلى أن حبة البركة يمكنها المساعدة في التحكم فيه بشكل إيجابي.

في التقرير التالي يقدم «هن» الفوائد الـ3 المدهشة لحبة البركة في علاج مرض السكري، والتحكم فيه من خلال تناول الزيت الخاص به وإستخدامه بشكل صحي.

3 فوائد مدهشة لحبة البركة لمرضى السكرى

يعتبر زيت الحبة السوداء أو زيت حبة البركة من العلاجات العشبية القديمة التي أظهرت نتائج في التحكم في مرض السكري، كما تستخدم بذور حبة البركة كعلاج لعدة أمراض لعدة قرون، بالإضافة إلى انها تلبي احتياجات الطهي نظرًا لرائحتها المميزة وطعمها القوي، وفقًا لموقع «health line».

حبة البركة وعلاج السكري

غالبًا ما يعاني مرضى السكر من ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع مستويات السكر لأن أجسامهم إما غير قادرة على إنتاج الأنسولين أو الاستجابة له، اما عن دور حبة البركة في علاج السكر، اظهرت الدراسات ان البذور السوداء قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وإضافتها إلى النظام الغذائي لمرضى السكري قد يحسن مستويات السكر على المدى البعيد.

تحارب الالتهابات

غالبًا يرتبط ارتفاع السكر في الدم بزيادة الالتهاب في الجسم، وأظهرت الأبحاث أن تضمين حبة البركة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن تقلل من أعراض الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، وتهدئة المزيد من المضاعفات الصحية أو المخاطر المتعلقة بالالتهابات لدى مرضى السكري من النوع .

تنظم مستويات الكوليسترول

يعمل السكري إلى خفض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة «HDL» أو الكوليسترول الجيد وزيادة مستويات الكوليسترول السيئ أو البروتين الدهني منخفض الكثافة «LDL»، تساعد البذور السوداء في تقليل هذا الخطر عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول الجيد لأنها غنية بالأحماض الدهنية المتعددة والأحماض الدهنية غير المشبعة.

نينظم زيت الحبة السوداء مستويات السكر في الدم، كما تشير الدراسات إلى أن زيت الحبة السوداء قد يساعد في منع ظهور مرض السكري وتقليل شدة الحالة عن طريق تحسين مستوى الجلوكوز في مجرى الدم، بحسب دراسة نشرت في المجلة البريطانية للأبحاث الصيدلانية زيت الحبة السوداء يمكن أن يعزز تجديد ونشاط الخلايا المنتجة للأنسولين، أكدت دراستان أجريتا على الفئران المصابة بداء السكري في عامي 2013 و 2014 أن مكملات الحبة السوداء تقلل مستويات الجلوكوز في الدم وتعزز إنتاج الأنسولين.

يقلل زيت حبة البركة من تلف الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، فقد يساعد في إدارة مرض السكري من النوع الأول، قد يكون زيت الحبة السوداء مفيدًا أيضًا لمرضى السكر من النوع 2 لأنه يعزز حساسية مستقبلات الأنسولين، كما أن البذور محملة بالأحماض الدهنية الأحادية والبوليستر غير المشبعة والتي تعتبر ضرورية لعمل الجسم بشكل صحي، تعمل هذه الأحماض الدهنية الأساسية على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

قال الدكتور أحمد عاشور، استشاري العلاج الطبيعي والسمنة بالمعهد القومي للجهاز الحركي، خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، بالنسبة لمرضى السكر من كبار السن يجب الاهتمام بالحبوب الكاملة في وجبات الإفطار كالشوفان والبليلة وحبة البركة، بجانب الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين بي 12.