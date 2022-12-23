تمارين ووجبات تخلصك من اكتئاب الشتاء.. بينها السباحة واليوجا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية الشتاء يزداد الشعور بالاكتئاب والقلق ويصاحبهما التوتر واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أحيانًا، وذلك لعدة أسباب منها قلة التعرض لضوء الشمس، وتعتبر التمارين الرياضية من أكثر الطرق فعالية لتحسين صحتك العقلية بشكل عام، وعلاجًا لاكتئاب الشتاء.

في التقرير التالي يقدم «هن» التمارين الرياضية لعلاج اكتئاب الشتاء، منها الجري واليوجا، بجانب تناول الغذاء الصحي لأنه مرتبط أيضًا بالتقلبات المزاجيه.

تمارين رياضية لعلاج اكتئاب الشتاء

اكتئاب الشتاء هو أحد الاضطرابات العاطفية الموسميو المرتبطة بالتغيرات في المواسم، يُعرف أيضًا باسم «البلوز الشتوي»أو «SAD»، تبدأ الأعراض في الخريف وتستمر حتى أشهر الشتاء ، مما يستنزف طاقتك ويجعلك تشعر بتقلب المزاج ، أو اليأس ، أو عدم القدرة على التركيز ، أو عدم الحافز للتدريب، على الرغم من أن التمرين المنتظم يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتخفيف بعض أشكال الاكتئاب ، إلا أن الاضطراب العاطفي الموسمي لا يستجيب لإفراز الإندورفين الذي يمنح الشعور بالسعادة على المدى الطويل، ولعلاج ذلك الإضطراب يمكن مماؤسة التمارين التالية:

وهى من أفضل أنواع التمارين الرياضية التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتعزز الصحة النفسية وتحارب الاكتئاب، فينصح دائما بالجرى يوميا حتى لو ساعة واحدة فقط.

اليوجا:

تساعد ممارسة اليوجا بشكل منتظم على محاربة القلق والتوتر وتزيد من الشعور بالسعادة الراحة.

التأمل:

يعمل التامل على علاج الاكتئاب والضغط النفسي والشعور بالاسترخاء والهدوء، كما انها تنشط الجهاز العصبى وتعزز الذاكرة.

رياضة المشي أثناء التعرض للشمس

يساعد المشي فى الصباح الباكر على تعزيز الصحة النفسية، كما تساعد اشعة الشمس على تحسين المزاج وتحفز مستوى السيروتونين فى الجسم وهو الهرمون المسئول عن تعديل الحالة المزاجية، ذلك لأن نقص ضوء الشمس الطبيعي يعمل على اختلال توازن مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تؤثر على مزاجك.

السباحة:

تعتبر السباحة من الرياضات التى ترفع الروح المعنوية وتعزز صحة الجسم والعضلات وتساعد على الحد من الاكتئاب والقلق والتوتر، وفقًا لموقع «triathelet».

أسباب اكتئاب الشتاء

قالت دكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث خلال حوارها على فضائية «النيل للأخبار»، أن السبب وراء الإصابة باكتئاب الشتاء، هو تأثر الساعة البيولوجية للإنسان بتغير الفصول، إذ أنه بمجرد دخول ضوء الشمس للعين يفرز الجسم مجموعة من الهرمونات بنظام معين واحدًا تلو الآخر في أوقات محددة، ويختلف طريقه عمل بالصيف عن عمله بالشتاء.

كما أن عدم تعرض الأفراد للشمس بصورة كافية يعد أحد أهم أسباب الإصابة باكتئاب الشتاء، ينتشر ذلك الإضطراب بشكل كبير في دول الشمال ومن بينها كندا لأنهم من الدول التي لا تظهر فيها الشمس مدة طويلة قالت: «عدد ساعات النهار في الشتاء أقل بكثير من الليل، وهناك بعض الأفراد لا يحرصون على التعرض للشمس وقت كافي، مما يؤدي إلى نقص فيتامين د، إلى جانب انخفاض إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسن الحالة المزاجية للإنسان».