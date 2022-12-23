الامارات | «دو سوليه» يعود إلى دبي بتجربة فنية مبتكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سيرك دو سوليه، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، عن عودته إلى دبي لتقديم عروضه المميزة بين 11 و18 يناير في كوكا كولا أرينا، حيث يمكن لعشاق المسرح والعروض الترفيهية قضاء أروع الأوقات برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.

ويشهد عرض أوفو إقبالاً واسعاً من الجمهور منذ إطلاقه في مونتريال بكندا عام 2009، حيث جذبت عروضه البهلوانية، التي تقدمها مجموعة من الفنانين الموهوبين بأزيائهم المتقنة، أكثر من سبعة ملايين مشاهد من 155 مدينة في 26 دولة. ويستمد العرض المميز قصته من عالم الحشرات الرائع بما فيه من تنوع، لينقل المشاهدين إلى عالم من الأحلام على وقع أروع المقطوعات الموسيقية.

ويوفر العرض المميز فرصة مثالية لقضاء أوقات مليئة بالمرح والتسلية، للاستمتاع بتجربة لا تُنسى.