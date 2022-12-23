الامارات | «دبي للتسوّق».. رحلة الترفيه والربح تدخل أسبوعها الثاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقطب فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوّق، جمهورها الكبير، إلى أشهر مراكز التسوّق والأسواق والوجهات الرئيسة في المدينة.

ويقدم المهرجان مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المشوقة، وعروض التسوّق الرائعة، والجوائز القيمة، ما يسهم في جعل هذه الأيام من السنة مميزة للجميع، ويضفي عليهم أجواء الفرح والمرح والبهجة.

سيشهد الأسبوع الثاني من مهرجان دبي للتسوّق مزيجاً من العروض الترويجية، والمجسّمات الفنية المذهلة، وعروض الألعاب النارية الرائعة مع اقتراب نهاية العام. ويمكن للمتسوّقين استعادة الذكريات برحلة إلى «لاست إكزت الخوانيج» لمشاهدة المتاجر التي تحاكي متاجر دبي في الثمانينات، أو الاستمتاع بمشاهدة سلسلة من عروض أضواء دبي في «سيتي ووك»، و«نخلة جميرا»، و«حي دبي للتصميم».

إضافة إلى ذلك، ستضاء سماء دبي بعروض الألعاب النارية، وذلك في بعض المواقع الأكثر شهرة في المدينة.

تشارك في المهرجان أكثر من 800 علامة تجارية و3.500 متجر ومنفذ بيع، ما يعني وجود عدد كبير من الصفقات والعروض الترويجية الرائعة. ويمكن للمتسوّقين الاستفادة من تخفيضات تراوح بين 25 و75% على منتجات تحمل أسماء علامات تجارية عالمية ومحلية مفضلة للجميع حتى 29 يناير 2023.

وسيكون عشاق التسوّق على موعد مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم». وخلال مدة تصل إلى 12 ساعة، تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً 26 ديسمبر، سيتمكن المتسوّقون من شراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة بتخفيضات هائلة تصل إلى 90%.

بإمكان المتسوّقين المشاركة في أفضل صفقة لهذا العام في «دبي فستيفال سيتي مول». فمع كل إنفاق بقيمة 300 درهم أو أكثر على التسوّق أو المأكولات أو التجارب الترفيهية خلال مهرجان دبي للتسوّق من 15 ديسمبر حتى 29 يناير، تكون لديهم فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم.

وسيتمكن المتسوّقون من ربح مكافآت قيمة أسبوعياً مع برنامج مكافآت «تيكت» في مهرجان دبي للتسوّق، البرنامج الأول من نوعه، وذلك من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير المقبل، والذي سيمكنهم من الحصول على نقاط مضاعفة لدى التسوّق ضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية ووجهات التسوّق،

وتستضيف وجهة «ذا بييتش»، مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، و«بلوواترز» أطول عرض لطائرات «الدرون» في المنطقة، خلال الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوّق، وذلك بمعدل عرضين يومياً، ويرافق هذا العرض الرائع عروض الليزر في 23 و24 ديسمبر 2022. وتركز موضوعات عروض طائرات «الدرون» على «يوم في حياة سائح في زيارة إلى دبي لحضور مهرجان دبي للتسوّق»، و«رحلة إلى المستقبل لمعرفة ما ستكون عليه دبي في عام 2040».

ويمكن لسكان وزوّار دبي على حدٍ سواء الاستمتاع بالمجسّمات الفنية، ضمن عروض «أضواء دبي» في دورتها الثانية هذا العام. وتحتفي هذه العروض بقوة ومرونة وإيجابية الضوء والصوت رمزاً للتواصل بين الناس والأماكن والطبيعة. وخلال هذا الأسبوع، يمكن زيارة كرنفال «عجائب البحر» في «نخيل مول»، إضافة إلى مشاهدة العروض الضوئية المبهرة في «ذي بوينت»، و«نخيل مول»، و«بالم ويست بيتش».

أما في «حي دبي للتصميم»، فيمكن الاستمتاع بمشاهدة عرض البالونات المضيئة العملاقة Sky Castle من Studio Eness، القادم من أستراليا حتى 29 يناير. ويتضمن هذا العرض مجسّمات وتركيبات ضوئية وصوتية تفاعلية تضيء وفقاً لحركات الضيوف. وفي «سيتي ووك»، يمكن للزوّار تجربة هذا الفن الضوئي الفريد ضمن فعالية «أضواء دبي» حتى 29 يناير.

أفضل العروض

يمكن عيش تجربة فريدة مع أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط. حيث يقدم سيرك «فونتانا» العروض المذهلة والمؤثرات الخاصة والعروض الجوية في أرجاء المدينة، ويستمر حتى 31 ديسمبر في منطقة «فستيفال باي» في «دبي فستيفال سيتي مول»، سيعيش الجمهور تجربة استثنائية في جزيرة «سانتا السرية» في «بلوواترز» بفعالياتها المبهرة، التي تتضمن جلسة تمارين «سانتا»، وحلبة «سانتا للتزلج على الجليد»، و«ورشة عمل سانتا»، و«كهف سانتا الثلجي»، وغيرها من الفعاليات.

وسينتقل المتسوّقون إلى القطب الشمالي مع مهرجان أضواء أورورا في «ابن بطوطة مول»، الذي يتميز بمجسّمات وتركيبات ضوئية تحاكي الشفق القطبي، من الساعة الثانية ظهراً حتى 10 مساءً وذلك حتى الاول من يناير.

ويمكن رؤية هذه المجسّمات الفنية الضوئية في خمس ردهات في المركز التجاري، وسيتوجه الزوّار إلى قرية الاحتفالات في «جيت أفينيو» في مركز دبي المالي العالمي للاستمتاع والاحتفال مع «سانتا والأقزام»، ويمكن الاستمتاع بالرياضة والعروض الترفيهية مع بطولة «دوري التنس العالمي»، ويقدم الفنان الكوميدي الهندي، كونال كامرا، عرضاً ترفيهياً كوميدياً في 24 ديسمبر في قاعة الشيخ راشد.

• سيشهد الأسبوع الثاني من مهرجان دبي للتسوّق مزيجاً من العروض الترويجية، والمجسّمات الفنية المذهلة.