لايف ستايل

الامارات | بريد بريطانيا: نكافح من أجل البقاء

0 نشر
لندن ■ د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بريد بريطانيا: نكافح من أجل البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة البريد الملكي البريطانية، المسؤولة عن خدمات البريد في المملكة المتحدة، إنها تكافح من أجل البقاء.

وقالت النقابة إن شركة البريد الملكي تريد أن تتحول إلى خدمة لنقل البريد، على غرار الخدمات المالية التي تعتمد على العمالة المؤقتة، ما يعني الاستغناء عن آلاف الموظفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا