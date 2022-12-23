الامارات | بريد بريطانيا: نكافح من أجل البقاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة البريد الملكي البريطانية، المسؤولة عن خدمات البريد في المملكة المتحدة، إنها تكافح من أجل البقاء.

وقالت النقابة إن شركة البريد الملكي تريد أن تتحول إلى خدمة لنقل البريد، على غرار الخدمات المالية التي تعتمد على العمالة المؤقتة، ما يعني الاستغناء عن آلاف الموظفين.