الامارات | بريد بريطانيا: نكافح من أجل البقاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريد بريطانيا: نكافح من أجل البقاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة البريد الملكي البريطانية، المسؤولة عن خدمات البريد في المملكة المتحدة، إنها تكافح من أجل البقاء.
وقالت النقابة إن شركة البريد الملكي تريد أن تتحول إلى خدمة لنقل البريد، على غرار الخدمات المالية التي تعتمد على العمالة المؤقتة، ما يعني الاستغناء عن آلاف الموظفين.
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