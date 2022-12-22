كيفية العناية ببشرتك في فصل الشتاء.. «اهتمي بتناول الخضروات والفاكهة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعاني أغلب الناس في فصل الشتاء من جفاف البشرة وتقشرها وتشققها، فضلًا عن الإصابة بالإكزيما بشكل أكثر عن المعتاد، بالإضافة لتغيرات المناخ التي تؤثر بشكل كبير على البشرة ، إضافة إلى أن استخدام وسائل التدفئة المختلفة في هذه الفصول، قد يؤثر بالفعل عليها بالجفاف والتقشر والتسبب في حدوث مثل هذه التغيرات.

طرق العناية بالبشرة في الشتاء

وتحتاج البشرة لروتين عناية مستمر وبشكل يومي ومنفصل لحمايتها من تأثيرات المناخ عليها، وفي هذا الصدد، قدمت سمر العسال استشاري العناية بالبشرة والشعر لـ«هن»، عدة نصائح للمحافظة على البشرة خلال فصل الشتاء.

شرب المياه بكميّات وفيرة

الجسم بشكل عام يتعرض إلى الجفاف شتاءً، لذا فإن شرب الماء يرطبه، ويحافظ على نضارة البشرة وحيويتها.

ترطيب البشرة

وتأتي هذه الخطوة، باستعمال الكريمات المرطبة ذات الجودة العالية، إذ تزداد حساسية البشرة في الشتاء، وبالتالي تصبح بحاجة للترطيب بشكل أكبر.

استخدام الخلطات الطبيعية

تساعد هذه الخلطات الطبيعية على زيادة حيوية البشرة، والتخلص من شوائبها كالبثور والحبوب أو البقع الداكنة حسب نوع الخلطة المستخدمة.

ترطيب الشفاه

قد يزداد جفاف الشفاه خلال هذه الفترة، لذا لابد من استخدام مرطب الشفاه يوميًا ولكن بشرط ألا تستخدمي مرطبًا ثقيلًا حتّى لا يتسبب في إغلاق المسام.

استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس

تعتقد بعض السيدات خطًأ أن استخدام واقي الشمس يقتصر على فصل الصيف، ولكن الصواب هو استخدامه دومًا، ويكون وضعه على الوجه قبل التعرض لأشعة الشمس بمدة لا تقل عن نصف ساعة.

تقشير البشرة

لا بدّ من القيام بالتقشير مرة أسبوعيًا، لأنه يساعدك في التخلص من خلايا الجلد الميتة.

تنظيف بالبشرة

عند تنظيف البشرة يجب الحرص على استخدام كريم منظف ذو جودة عالية لإزالة آثار المكياج والحفاظ على بقاء البشرة رطبة، كبديل عن استخدام جل تنظيف البشرة، لأنه يزيد جفاف البشرة وتهيّجها نتيجة لحساسية البشرة التي تزيد خلال الشتاء.

أهمية الزيوت للبشرة

تحتوي العديد من الزيوت على خصائص مرطبة، لذا يفضل استخدامها قبل النوم للحفاظ على البشرة بمظهر صحّي وملمس ناعم.

تناول الفيتامينات المكملة

يساعد تناولها على زيادة رطوبة البشرة، والمحافظة على توازن المياه في الجسم، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل الإقدام على هذه الخطوة، كي يحدد نوعية الفيتامينات الملائمة لصحّتك وعمرك وغيرها من الأمور التي يأخذها الطبيب بعين الحسبان عند إعطاء الوصفاء الطبية.

المحافظة على العينين من الجفاف

تعرضك للرياح الجافة في الصباح الباكر قد يجعل محيط عينيكي جافًا وحساسًا، ما يُسبب جفافهما، وقد يؤدي أيضًا لظهور التجاعيد المُبكًرة، فيجب عليكِ استخدام الكريمات المرطبة الغنية بالعناصر المغذّية.

العناية بالجسم

ينبغي أيضًا عدم إهمال ترطيب بشرة الجسم، مع تقشيرها أيضًا لمرة واحدة خلال الأسبوع، لتحصلي على بشرة ناعمة طوال الوقت.

الحفاظ على بشرة الركبتين والقدمين

احرصي على تقشير هذه المناطق بشكل منتظم لأن الكثير من السيدات يهملن هذه المنطقة طوال الشتاء ويكتشفن خشونتها عند قدوم فصل الصيف، لهذا يجب عليكِ استخدام الكريمات المرطبة، التي تحتوي على كريمات مغذّية التي تساعد على نعومتها ونضارتها دومًا.

تناول الخضروات والفواكه باستمرار

ركزي على تناول الخضروات والفاكهة الموسمية والغنية بفيتامين «سي»، كالليمون والتفاح والبرتقال، إذ تساعدك هذه الفواكة على حبس الرطوبة في بشرتك.