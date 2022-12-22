مشروب سحري يعزز المناعة ويسد الشهية.. فوائده مذهلة للصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث البعض عن الطرق الطبيعية التي تعمل على سد الشهية خلال فصل الشتاء وتمنع زيادة الوزن بشكل ملحوظ، كما يبحثون أيضًا عن مشروبات وأطعمة تساعد على تعزيز المناعة، للوقاية من الأمراض التي تزداد بين الناس خاصة الأطفال وكبار السن.

مشروب سحري يسد الشهية

الدكتورة نورا عباس، خبيرة ومدربة تغذية، نصحت بمشروب يحافظ على المناعة خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، ويعمل على سد الشهية، وهو مكون من الليمون والينسون والقرفة والزنجبيل والكركم، ويمكن تناوله خلال ليالي الشتاء الباردة، إذ قالت: «لا يمكن الاعتماد عليه دون نظام صحي، المشروبات لوحدها لا تساعد على فقدان الوزن مثل الزنجبيل والقرفة، مع النظام الصحي الذي يتبعه الشخص بخلاف ممارسة الرياضة الدائمة، وهو يعتبر من ضمن قائمة المشروبات الطبية والعشبية التي تساعد على تهدئه الجسم».

كما تحدثت خبيرة التغذية، عن فوائد الزنجبيل للجسم، قائلةً: «يحتوي على العديد من الألياف التي تساعد على تقوية الجسم وتساعد على الإحساس بالشبع، بخلاف الطعم كونه يحتوي على مادة تعمل على خفض مستوى السكر في الدم، وسد الهية، بخلاف كونه يقي من السرطان وبداخله مواد مضادة للأكسدة التي تقلل من آلام المفاصل، لوجود إنزيمات تحتوي على تحليل البروتين خاصة في فصل الشتاء».

كما حذرت مرضى السكري والضغط والقلب، من عدم الإفراط في تناول الزنجبيل، مضيفة: «يمكن أن يتسبب في مشاكل، ويجب أن لا تتعدى الكمية أكثر من ملعقة صغيرة».

وأشارت خلال اللقاء إلى أهمية تناول القرفة، إذ تساعد على فقدان الوزن: «تحتوي على مادة تزيد من حرارة الجسم، وبالتالي تزيد من معدل الحرق، وتقلل من آلام الدورة الشهرية كونها تحتوي على مضادات للأكسدة».

فوائد القرنفل

وفيما يخص فوائد القرنفل، قالت خبيرة التغذية: «يحتوي على فيتامين سي، ويطرد جميع الغازات الموجودة في الجسم، ويعالج نزلات البرد».

فوائد الينسون

كما لفتت إلى أهمية الينسون، الذي يدخل في المشروب الطبيعي الذي يساعد على تقوية المناعة وسد الشهية، قائلةً: «يعالج الإمساك والغازات الموجودة في الجسم، وكان يستخدم قديمًا لعملية الهضم ويساعد على الوقاية من الآرق واضطرابات النوم».

وعن طريقة عمل المشروب الطبيعي، قالت: «يتم غلي المكونات مع بعضها البعض بخلاف الليمون».