طريقة عمل صدر روستو الرومي بخطوات سهلة.. «طبق رأس السنة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع الاستعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية، تلجأ العديد من الأسر والعائلات لعمل العزومات داخل المنزل، إذ يلجأ الكثير منهم لتحضير أشهى وأفضل الأطباق الرئيسية على طاولة الطعام.

ويعد سرفيس صدر الرومي روستو بالفرن، واحدًا من الأكلات الرئيسية والأساسية على الطاولة في هذا اليوم المميز.

طريقة عمل صدر روستو الرومي

وفي هذا الصدد، قدمت الشيف منى الشربيني، لـ«هن»، طريقة عمل صدر روستو الرومي، بأسرع الخطوات على النحو التالي:

مقادير صدر روستو الرومي

2 كيلو صدر رومي مخلي من العضم. فصوص ثوم. كوب زبادي. 3 ملاعق مسطردة. 3 ملاعق كاتشب. ملعقتان صوص صويا. ملح. ربع ملعقة من فلفل أسود. بابريكا. ‏بهارات فراخ. كاري. ثوم بودر. ‏بصل بودر.

طريقة عمل صدر روستو الرومي

- في بولة عميقة ضعي مكونات التتبيلة، وامزجيها جيدًا حتى تمام الدمج.

- اثقبي صدر الرومي بالسكين الحادة، وبشرط أن يكون من كل الاتجاهات، بمقدار حوالي 6 فتحات.

- ضعي فصوص الثوم في صدر الدجاج الرومي، وضيفي عليه التتبيلة واغمريها بالتتبيلة أيضًا.

- اتركي صدور الرومي في التتبيلة على الأقل ساعتين.

- ضعي قطعة زبدة في طاسة على النار، ثم ضيفي الصدور لتأخذ صدمة من كل الاتجاهات، ثم ارفعيها من على النار.

- ‏احضري صينية فرن وضيفي طرنشات بطاطس وجزر ثم ضعي عليها صدر الرومي وغطيها بورق الزبدة ثم ورق الفويل.

- ادخلي الصينية، الفرن على درجة حرارة 180، واتركيها من ساعة ونص لساعتين، وقدمي صدور الدجاج مع أرز بسمتي بالجزر..