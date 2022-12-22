5 حلول سريعة لعلاج إرهاق البشرة قبل احتفالات الكريسماس.. تمنحك وجها مشرقا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحقيق التوازن الصحيح بين العناية بالبشرة والمكياج، أمرًا حساسًا في شهر ديسمبر، بسبب الطقس البارد الذي يسبب جفاف البشرة، بالتزامن مع الدعوات والاحتفالات قبل نهاية العام، إذ تسعى كثير من السيدات إلى الظهور بإطلالة مميزة، وبشرة تتمتع بالنضارة والحيوية.

ويمكنك تحقيق تلك المعادلة، عن طريق 5 طرق تجميلية تمنحك بشرة جذابة ونضرة، لا تحتاج الوقت لتظهر نتائجها على بشرتك، بالتالي تعد من أسرع الحلول، التي يمكنك اللجوء إليها لتحصلي على بشرة جذابة خلال موسم الاحتفالات والسهر، وفقًا لموقع مجلة الموضة الفرنسية «vogue».

النانو ديرما جلو

يساعد «النانو ديرما» البشرة على تجديد خلاياها وإصلاحها، عن طريق تزويدها بخليط قوي من الفيتامينات المضادة للشيخوخة والمعادن ومعززات الشباب داخل طبقات الجلد العميقة، بدون حقن وبدون ألم، إذ يعمل هذا العلاج على تحويل البشرة الباهتة والجافة والمتعبة إلى لامعة ونضرة، كما يساعد على تفتيح البشرة ومدها بالفيتامينات اللازمة، التي تشمل محفزات الكولاجين والإيلاستين والريتينويدات وB3 وB5 وB6 وB12 وC والأحماض الأمينية والنحاس والمعادن الدقيقة الأخرى والسيلينيوم.

معززات البشرة

معززات البشرة، من الإجراءات التجميلية للتخلص من بهتان البشرة في الشتاء، ومدها بإشراقة سريعة، تعمل على تعزيز لمعانها، وتقليل الخطوط الدقيقة والمسام، من خلال الحقن الداعمة بتقنية حاصلة على براءة اختراع تعزز من نمو الكولاجين، بالإضافة إلى تكوين الإيلاستين لتحسين البشرة، ويظهر تأثيرة من اليوم الأول، ويزداد خلال يومين من الحقن.

وقالت الدكتورة نيردوش طبيبة التجميل لمجلة «فوج»: «أكثر ما أحب في هذا العلاج، أنه يمكن تطبيقه ليلة العيد، حيث لا يحتاج إلى فترة نقاهة على الإطلاق، لكن يجب اختيار معززات البشرة المناسبة لطبيعة بشرتك واحتياجها، بعد استشارة الطبيب».

تخطيط الجلد غير الجراحي

يعتبر التخطيط الجلدي، من العلاجات غير الجراحية التي تمنح البشرة النعومة والنضارة وتخلصها من البهتان، كما ينقي المسام ويعمل على تحقيق التوازن والترطيب، بالإضافة إلى الأكسجين الذي يجعل البشرة تتنفس، كما يخلصك من خلايا الجلد الميتة بالتقشير، وينقيها كذلك من الرؤوس السوداء.

تنظيف البشرة

يجب تنظيف البشرة يوميًا قبل النوم، فمن الضروري إزالة الزيوت والجلد الميت، الذي يتراكم طوال اليوم، باستخدام منظف زيتي لتنظيف عميق، والمساعدة أيضا، على إزالة الشوائب وإذابة المكياج على بشرتك.

التقشير

يمكن أن يساعد استخدام مقشر كيميائي لطيف، على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة، ويكشف عن بشرة ولون أكثر إشراقًا، ويمكن تقشير البشرة بمنتجات طبيعية، مثل الأقنعة المنزلية، كالقهوة والسكر والعسل.