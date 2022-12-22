طريقة عمل الأوز المشوي في الفرن.. 7 خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأوز من الطيور التي يحبها المطبخ المصري، لكنه ليس منتشر مثل البط، ونقدم طريقة عمل الأوز المشوي في الفرن، باللوز والخضروات المشوية، بخطوات سهلة سريعة على خطى الشيف غادة التلي.

طريقة عمل الأوز المشوي في الفرن

المكونات:

أوزة كبيرة الحجم.

حبة من البصل المفروم ناعما.

ملح وفلفل أسود.

كوب من عصير البرتقال.

كمون.

5 لترات مياه مغلية.

حبهان.

ورقة لورا.

حبه من الطماطم.

زيت.

اللوز المقشر.

خطوات تحضير الأوز

- في البداية اغسلي الأوز بالماء والملح والخل بشكل جيد، حتى نتخلص من أي أوساخ موجودة عليها، ونتركه 4 ساعات في هذا المنقوع.

- يسكب الماء المغلي في وعاء عميق على النار، ويوضع الأوز في الوعاء ويسلق.

- ضعي البصلة والملح والفلفل والكمون والزيت والقرفة، وبعض من الفريك وبعض حبات اللوز، في المقلاة، ويقلب على نار متوسطة.

- بعد أن يذبل البصل ويمتزج مع جميع المكونات، وينضح الفريك، احشي الوز بها جيدا.

- بعد ذلك يوضع الأوز في صينية، واغلقيها بالكيس الحراري، واحضري بعض الخضروات كالكوسا والبطاطس والجزر، وضعيها تحت الأوز، ونسخن الفرن على درجة حرارة عالية.

- ندخل صينية الأوز إلى الفرن، ونتركها لمدة حوالي 50 دقيقة، ثم نخرج صينية الأوز من الفرن، ونصب على الأوز عصير البرتقال.

- ادخلي الصينية مرة أخرى إلى الفرن، حتى ينضج الأوز، ونزينه ببعض اللوز، والبقدونس وتوضع في طبق التقديم، وتقدم على السفرة، إلى جانب الأرز البسمتي الأبيض، أو المكرونة، وبهذا نكون قد أنهينا طريقة عمل الأوز المشوي في الفرن.