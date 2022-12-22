تحذير من الشعور بالتعب والاكتئاب فور الاستيقاظ.. علامة على مرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبا ما يشعر بعض الأشخاص يوميا، بالتعب والاكتئاب فور الاستيقاظ من النوم، دون تفسير واضح لأسباب تلك الأعراض، لكن خبراء صحة بجامعة واشنطن في سانت لويس، بقيادة الدكتور بريندان لوسي، أكدوا أن تلك الحالة علامة على الإصابة بمرض خطير، موضحة أنه إشارة مبكرة على الخرف، بالإضافة إلى أن النوم السيئ المتقطع من علامات الإصابة بالزهايمر.

علاقة النوم السيئ بالإصابة بالزهايمر

الأشخاص الذين لا ينامون بعمق لديهم مستويات أعلى من بروتين تاو السام في الدماغ، وهي السمة المميزة لـ مرض الزهايمر، الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف، بحسب دراسة في جامعة واشنطن، نشرت في مجلة Science Translational Medicine، أوضحت أن قياس النوم طريقة مجدية للكشف عن الإصابة بالخرف.

يعتقد فريق الدكتور لوسي، أن النوم قد يكون الخطوة الأولى في الكشف عن العلامات الأولى للإصابة بـالخرف، حيث يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على محاولة العثور على طريقة لتتبع مرض الزهايمر، قبل حدوث التغيرات الدماغية، للتحكم في المرض خلال مراحله المبكرة.

وكشفت نتائج الدراسة، أن النوم أثناء النهار أدى إلى ظهور مستويات أعلى من بروتينات تاو، ما يوحي بأن النوم المتقطع الزائد أثناء النهار، يدل على زيادة احتمالية الإصابة بالخرف.

أعراض مرض الزهايمر

يقول الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، في تصريحات صحفية، إن من أعراض الإصابة بمرض الزهايمر، متنوعة، منها:

- يمكن أن يفقد المريض القدرة على تحديد الزمان والمكان، والنهار والليل.

- نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة.

- وضع الأشياء في غير مكانها.

- نسيان أسماء الأماكن والأشياء.

- صعوبة التفكير في الكلمة الصحيحة.

- طرح الأسئلة بشكل متكرر.

- إظهار سوء الحكم أو الصعوبة في اتخاذ القرارات.

- أقل مرونة وأكثر ترددًا في تجربة أشياء جديدة.