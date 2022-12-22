4 طرق طبيعية لتصنيع بلسم الشعر في البيت.. ترطيب ونعومة بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

البلسم وسيلة فعالة للحفاظ على رطوبة الشعر، وإبقائه ناعمًا كالحرير وخاليا من التجعد، ومن ناحية أخرى فإن استخدام أنواع منه مليئة بالمواد الكيميائية على شعرك، يمكن أن يكون ضارًا على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن بعض الأانواع باهظة الثمن، ولا تعطي النتيجة المرجوة للترطيب، وهنا طرح موقع «استايل كريز» المتخصص في الموضة وأساليب الحياة، 4 طرق طبيعية لتصنيع بلسم الشعر في البيت بخطوات سهلة.

طرق طبيعية لتصنيع بلسم الشعر

- بلسم بزيت الزيتون والعسل

يعتبر كل من زيت الزيتون والعسل، من المنعمات الطبيعية، التي تساعد على ترطيب وتغذية شعرك، ويساعد العسل أيضًا، على منع قشرة الرأس الناتجة عن التهاب الجلد الدهني.

مكونات بلسم زيت الزيتون والعسل:

2 ملعقة كبيرة عسل.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

قبعة استحمام.

خطوات التحضير والاستخدام:

- اخلطي العسل وزيت الزيتون في وعاء، حتى تحصلي على مزيج ناعم.

- قسمي شعرك إلى 4 أقسام، وابدئي في وضع الخليط عليه، وغطي شعرك.

- اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلي شعرك.

ويمكنك استبدال زيت الزيتون بزيت جوز الهند، لإضافته إلى العسل، للحصول على بلسم فعال للشعر.

بلسم صفار البيض

يعتبر صفار البيض مرطبًا للغاية، لأنه يحتوي على دهون تساعد في تعزيز نمو الشعر، كما يساعد في الحفاظ على نهايات الشعر، وتجديد التالف منه، كما يساعد في تقليل تساقط الشعر وقشرة الرأس والصلع، ويعمل ويعتبر رائعًا للشعر الجاف.

المكونات:

2 صفار بيض.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ماء.

الخطوات:

- اخلطي زيت الزيتون وصفار البيض، حتى تحصلي على مزيج ناعم.

- ضيفي القليل من الماء لتسهيل وضعه.

- بمجرد توزيع خليط زيت البيض على شعرك بالكامل غطيه.

- اتركي الماسك على شعرك لبضع ساعات، ثم اغسليه بالشامبو.

بلسم الشعر بزيت جوز الهند

زيت جوز الهند بلسم ممتاز للشعر مع الاستخدام المطول، حيث يحتوي على أحماض دهنية ذات خصائص اختراق، تساعد على تغذية وترطيب شعرك من الأعماق.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.

منشفة ساخنة.

الخطوات:

- سخني زيت جوز الهند لبضع ثوان، حتى يصبح دافئًا قليلا.

- ابدئي بتدليك هذا الزيت في فروة رأسك، حتى أطراف شعرك.

- لفي شعرك بمنشفة ساخنة، وانتظري 45 دقيقة، واغسلي شعرك بالشامبو.

بلسم الشعر بزبدة الشيا

زبدة الشيا مصدر وفير للأحماض الدهنية والزيوت، فهي غنية بفيتامين C، ولها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساعد على التخلص من التهابات الفروة وقشرة الرأس.

المكونات:

ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة زيت أرجان.

2-3 قطرات من زيت عطري (اختياري).

الخطوات:

- سخني زيت جوز الهند وزبدة الشيا معًا، حتى تحصلي على مزيج ذائب.

- ضيفي زيت الأرجان واخفقي جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا، ويمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري من اختيارك.

- ابدئي في وضع الخليط على شعرك على الجذور، وصولاً إلى أطراف الشعر، واتركي الخليط لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو الخالي من الكبريتات.