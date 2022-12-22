«الصحة» توجه نصائح عاجلة للمواطنين بشأن البرد : ارتدوا ملابس شتوية متعددة الطبقات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الكثير من الأمهات، عن طرق للتدفئة داخل المنزل للوقاية من الشتاء القارس وأيام البرد الشديدة والتي يعقبها سقوط الأمطار، وإصابة البعض بالأمراض المعدية ونزلات الأنفلونزا التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، خاصة الأطفال وكبار السن، ويضطرون للخروج من المنازل إلى خارجه سواء لأداء الامتحانات أو للانتهاء من عمل ما.

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة، بالتزامن مع بداية فصل الشتاء.

ارتداء ملابس شتوية متعددة الطبقات

وكانت من بين النصائح التي وجهتها وزارة الصحة والسكان المصرية، للمواطنين هي ضرورة الحرص على ارتداء ملابس شتوية ويُفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم، كما يجب تناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.

وأشارت «الصحة»، إلى أنه يجب الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار، كما وجهت نصائح للأطفال وكبار السن، قالت خلالها: «في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة».

نصائح من استشاري أمراض صدرية

وحدد الدكتور، عبدالرحمن محمد، استشاري الأمراض الصدرية، نصائح لكبار السن حالة الخروج من المنزل بضرورة ارتداء كمامات واقية للوقاية من الفيروسات والميكروبات، مع استخدام البخاخات والمعقمات، مع ضرورة ارتداء كوفيات لتغطية منطقة الرقبة، بخلاف عدم الخروج إلا للضرورة القصوى تجنبا للاصابة بالعدوى والأمراض المعدية.

نصائح للأطفال والشباب

وفيما يخص الأطفال والشباب الذين يضطرون الخروج لأداء موسم الامتحانات، قال استشاري الأمراض الصدرية: «يجب تناول المشروبات الصحية التي تفيد الجسم وتزود من المناعة وتعطي الجسم الطاقة اللازمة من بينها الشمر والكركم، مع ضرورة الحرص على تناول عسل النحل كل صباح على الريق».