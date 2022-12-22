تزامنا مع موجة الطقس الباردة.. طرق لتدفئة بيتك في الشتاء بشكل جيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بدء فصل الشتاء رسميا، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بمعدل 2 -3 درجات بداية من أمس، وتوقعاتها بأن الأيام المقبلة يمكن أن تحمل جوا باردا وبعض الأمطار الخفيفة، وهو ما سيعكس برودة داخل البيوت أيضا، تبحث ربات البيوت عن طرق لتدفئة المنازل.

فيما يلي طرق تدفئة البيت في الشتاء بشكل جيد بالتزامن مع الطقس البارد.

تدفئة البيت في الشتاء

استخدمي الدفاية:

الطريقة الصحيحة لاستخدام الدفاية في الشتاء، هي بتدفئة الغرفة ثم الدخول إليها وإغلاق الدفاية، ويمكنك تشغيها داخل غرفة مغلقة تماما ولكن يفضل غلقها قبل الخروج بفترة كافية لتجنب الإصابة بالبرد.

ملاءات سرير للتدفئة:

حان الوقت للتوقف عن فرش ملائات السرير القطنية واستبدالها بـ بطاطين المعروفة بالدفائة أو مثل البطانية العادية للحصول على الحرارة اللازمة خلال النوم.

ارتداء بيجامات ثقيلة:

أثناء النوم للحصول على بيئة دافئة ارتدي ملابس نوم دافئة من الصوف، التي تجعل الخروج من السرير في الليل ممكنا.

احتضان قربة ماء:

واحدة من الطرق غير الشائعة ولكنها تزيد من الدفء بشكل كبير في ليالي الشتاء، احتضن قربة ماء فيها ماء ساخن، أو املأها بالماء الساخن ثم توضع في سريرك قبل أن تدخله.

السجاجيد:

إذا كنت تزيلين السجاجيد من المنزل في الصيف فقد حان موعد عودتها، احرصي على تغطية كافة الأرضيات الباردة بالسجاد.

الستائر:

واحدة من موانع دخول الهواء البارد عبر الشبابيك هو استخدام ستائر ثقيلة تعمل كعازل هواء، وتمنع تسريبه.

فتحات الحوائط:

إذا كانت لديك فتحات في الحوائط أغليها جيدا.

المفارش:

ضعي على الأثاث المفارش الشتوية من الصوف والقطيفة.

الإضاءة:

يمكنك أن تزيدي إضاءة المنزل في الشتاء من أجل دفء أكثر.

الأبواب:

أغلقي جميع أبواب غرف المنزل، لمنع مرور الهواء، واحدة من الطرق الفعالة لبقاء الجو دافئاً.